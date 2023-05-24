Щитов о ЧМ-2023: «Сборная Швейцарии поборется за медали. Команда здорово сыграла против Канады, где собраны ребята из НХЛ»

Теги Никита Щитов Сборная Канады по хоккею НХЛ Сборная Швейцарии по хоккею Сборная Латвии по хоккею ЧМ по хоккею Хоккей

Никита Щитов считает, что сборная Швейцарии поборется за медали на ЧМ-2023.

«Мне очень нравится хоккей швейцарцев. Они мало пропустили и здорово сыграли против сборной Канады, где собраны ребята из Национальной хоккейной лиги.

Эта команда доминировала на протяжении всего матча и абсолютно не тушевалась перед канадцами. Считаю, что она поборется за медали, очень классно играют ребята. За Канадой тоже будет интересно понаблюдать.

Латыши? Не думаю, что они что-то серьезное покажут», – сказал бывший защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.

Швейцария – открытие этого ЧМ: уверенно выиграла группу и всерьез претендует на медали

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