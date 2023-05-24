Щитов о ЧМ-2023: «Сборная Швейцарии поборется за медали. Команда здорово сыграла против Канады, где собраны ребята из НХЛ»

Никита Щитов считает, что сборная Швейцарии поборется за медали на ЧМ-2023.

«Мне очень нравится хоккей швейцарцев. Они мало пропустили и здорово сыграли против сборной Канады, где собраны ребята из Национальной хоккейной лиги.

Эта команда доминировала на протяжении всего матча и абсолютно не тушевалась перед канадцами. Считаю, что она поборется за медали, очень классно играют ребята. За Канадой тоже будет интересно понаблюдать.

Латыши? Не думаю, что они что-то серьезное покажут», – сказал бывший защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.

Швейцария – открытие этого ЧМ: уверенно выиграла группу и всерьез претендует на медали