Щитов о ЧМ-2023: «Сборная Швейцарии поборется за медали. Команда здорово сыграла против Канады, где собраны ребята из НХЛ»
Никита Щитов считает, что сборная Швейцарии поборется за медали на ЧМ-2023.
«Мне очень нравится хоккей швейцарцев. Они мало пропустили и здорово сыграли против сборной Канады, где собраны ребята из Национальной хоккейной лиги.
Эта команда доминировала на протяжении всего матча и абсолютно не тушевалась перед канадцами. Считаю, что она поборется за медали, очень классно играют ребята. За Канадой тоже будет интересно понаблюдать.
Латыши? Не думаю, что они что-то серьезное покажут», – сказал бывший защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.
Швейцария – открытие этого ЧМ: уверенно выиграла группу и всерьез претендует на медали
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