Александр Юдин: «Толчинский знает, как выгрызать победы в серьезных матчах. Это то, чего не хватило многим игрокам СКА в плей-офф»
Александр Юдин высказался о переходе Сергея Толчинского в СКА.
«СКА закрыл одну из лидерских позиций, с которой были непонятки. Мобильный, юркий нападающий с хорошим голевым чутьем, способный сделать гол практически из ничего – такой игрок, как Толчинский, безусловно, поможет команде.
У Сергея есть чемпионский опыт, он поиграл в больших командах и на поздних стадиях плей-офф. Знает, как выгрызать победы в серьезных матчах, – это как раз то, чего не хватило многим игрокам СКА в этом плей-офф.
Он может стать одним из лидеров не только на льду, но и в раздевалке, что тоже важно. Питер выиграл конкуренцию за крутого нападающего, плюс подписал его не просто на год-два, а сразу на пять лет! Хорошее решение – лидеров не надо менять каждый сезон, да и Толчинский своей игрой в последние годы полностью оправдывает срок контракта.
Он стабильно результативен, не теряется в плей-офф и готов решать, когда это нужно. Поздравляю СКА с отличным подписанием, это точно трансферная победа», – сказал бывший защитник СКА.
Толчинский может заработать до 658 млн рублей со всеми бонусами за 5 сезонов в СКА. Без бонусов – 385 млн («Матч ТВ»)
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