Александр Юдин: «Толчинский знает, как выгрызать победы в серьезных матчах. Это то, чего не хватило многим игрокам СКА в плей-офф»

Теги СКА Александр Юдин КХЛ Сергей Толчинский Чемпионат.com Хоккей

Александр Юдин высказался о переходе Сергея Толчинского в СКА.

«СКА закрыл одну из лидерских позиций, с которой были непонятки. Мобильный, юркий нападающий с хорошим голевым чутьем, способный сделать гол практически из ничего – такой игрок, как Толчинский, безусловно, поможет команде.

У Сергея есть чемпионский опыт, он поиграл в больших командах и на поздних стадиях плей-офф. Знает, как выгрызать победы в серьезных матчах, – это как раз то, чего не хватило многим игрокам СКА в этом плей-офф.

Он может стать одним из лидеров не только на льду, но и в раздевалке, что тоже важно. Питер выиграл конкуренцию за крутого нападающего, плюс подписал его не просто на год-два, а сразу на пять лет! Хорошее решение – лидеров не надо менять каждый сезон, да и Толчинский своей игрой в последние годы полностью оправдывает срок контракта.

Он стабильно результативен, не теряется в плей-офф и готов решать, когда это нужно. Поздравляю СКА с отличным подписанием, это точно трансферная победа», – сказал бывший защитник СКА.

Толчинский может заработать до 658 млн рублей со всеми бонусами за 5 сезонов в СКА. Без бонусов – 385 млн («Матч ТВ»)

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5 комментариев

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крок 58
За такие бабосы не такая уж и победа..(
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крок 58
Да и Толчок то так.. больше на хайпе
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РАМИЛЬ ГАРАЕВ
Сезон покажет...
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Александр Маслов
Кто такой Юдин,он в хоккей то играл как в средней команде ВХЛ,одни драки и грубая игра,деревянный по пояс,но вот экспертом заделался, его мнения как эксперта ,это пшик,хотя про Толчинского я не ничего не имею,он хороший игрок.
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Евгений Волков
Ответ Александр Маслов
Кто такой Юдин,он в хоккей то играл как в средней команде ВХЛ,одни драки и грубая игра,деревянный по пояс,но вот экспертом заделался, его мнения как эксперта ,это пшик,хотя про Толчинского я не ничего не имею,он хороший игрок.
Александр Леонидович Юдин заслуженный мастер спорта России. Серебряный призёр чемпионата мира 2002 года.
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