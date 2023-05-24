«Ак Барс» предлагал Толчинскому 3-летний контракт с зарплатой в районе 75 млн рублей за сезон («Бизнес Online»)

Теги Ак Барс СКА КХЛ Сергей Толчинский деньги Хоккей

«Ак Барс» предлагал Сергею Толчинскому зарплату в районе 75 млн рублей в год.

Как сообщает «Бизнес Online», казанский клуб предлагал форварду трехлетний контракт. Больше него в «Ак Барсе» получали бы только Вадим Шипачев и Александр Радулов.

24 мая игрок подписал пятилетний контракт со СКА. Сообщается, что именно такой срок соглашения он запрашивал у «Ак Барса».

Зарплата Толчинского в питерском клубе составит 77 млн рублей в год.

В прошедшем сезоне форвард установил личный рекорд результативности, набрав 56 (16+40) очков в 68 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. В плей-офф нападающий отметился 7 (5+2) баллами в 14 играх.

Толчинский может заработать до 658 млн рублей со всеми бонусами за 5 сезонов в СКА. Без бонусов – 385 млн («Матч ТВ»)

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4 комментария

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Александр Романов
Серёга просто выбрал тренера опытнее , с которым будет развиваться и вылетать в полуфиналах
+34
0
+34
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РАМИЛЬ ГАРАЕВ
Не велика потеря для Ак Барса🤩
+8
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+7
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Mac Miller
С его физухой в Ак Барса делать нечего
0
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Валера Синюков
Ответ Александр Романов
Серёга просто выбрал тренера опытнее , с которым будет развиваться и вылетать в полуфиналах
А ещё он будет ездить в турне по России и играть в супер сериях.
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