Браташ о том, что СКА забирал лучших игроков «Сочи»: «Не хотелось бы повторить эту участь. Сделаю все, чтобы «Лада» не была в таком положении»
Олег Браташ высказался о том, что «Ладу» называют будущим фарм-клубом СКА.
– «Ладу» называют будущим фарм-клубом СКА. Насколько это вас беспокоит?
– Естественно, меня не может не беспокоить все, что относится к «Ладе». Но сейчас сложно загадывать, давайте посмотрим, как все будет.
– У «Сочи» СКА спокойно забирал лучших игроков.
– Если смотреть на их последние результаты, то не хотелось бы повторить эту участь. Сделаю все от себя зависящее, чтобы команда не была в таком положении. Осознаю все трудности, понятно, что я ставлю на кон свою тренерскую репутацию. Но без этого никуда.
– Насколько плотно вы работаете над селекцией «Лады»?
– Мы на связи каждый день с Рафиком Якубовым и обсуждаем кандидатуры. Естественно, свободных агентов почти нет. Наша задача – из тех игроков, что мы наберем, создать боеспособную команду. Мы еще не знаем, какой состав будет, но задача поставлена – выйти в плей-офф, – сказал главный тренер «Лады».
Директор «Лады»: «Будем сотрудничать со СКА, возможно, будут помогать игроками, но это не фарм-клуб. Мы постоянно на связи с Ротенбергом»
Вся страна уже смирилась с Питером, и у тебя выбора тоже нет.