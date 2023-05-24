Браташ о том, что СКА забирал лучших игроков «Сочи»: «Не хотелось бы повторить эту участь. Сделаю все, чтобы «Лада» не была в таком положении»

Теги Лада СКА Рафик Якубов Олег Браташ КХЛ Сочи Спорт-Экспресс Хоккей

Олег Браташ высказался о том, что «Ладу» называют будущим фарм-клубом СКА.

– «Ладу» называют будущим фарм-клубом СКА. Насколько это вас беспокоит?

– Естественно, меня не может не беспокоить все, что относится к «Ладе». Но сейчас сложно загадывать, давайте посмотрим, как все будет.

– У «Сочи» СКА спокойно забирал лучших игроков.

– Если смотреть на их последние результаты, то не хотелось бы повторить эту участь. Сделаю все от себя зависящее, чтобы команда не была в таком положении. Осознаю все трудности, понятно, что я ставлю на кон свою тренерскую репутацию. Но без этого никуда.

– Насколько плотно вы работаете над селекцией «Лады»?

– Мы на связи каждый день с Рафиком Якубовым и обсуждаем кандидатуры. Естественно, свободных агентов почти нет. Наша задача – из тех игроков, что мы наберем, создать боеспособную команду. Мы еще не знаем, какой состав будет, но задача поставлена – выйти в плей-офф, – сказал главный тренер «Лады».

Директор «Лады»: «Будем сотрудничать со СКА, возможно, будут помогать игроками, но это не фарм-клуб. Мы постоянно на связи с Ротенбергом»

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7 комментариев

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Виталий Желтоусов
Уважаемый - к сожалению от тебя ничего не зависит.
Вся страна уже смирилась с Питером, и у тебя выбора тоже нет.
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Валера Синюков
Всё это пустые слова, как ротен скажет, так и будет.
+6
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+5
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oldgordon
Куда ты денешься с подводной лодки...
+2
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Кеша
Вам 15 человек обещал СКА. Это три пятерки . Есть из чего выбрать. Не в обиду Браташу, выйти в плей офф будет более, чем трудно .
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0
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Сергей Омиго
Из того ,что хкСочи был уничтожен ска никогда не увидит кубка,это проклятый клуб,все болельщикиКХЛсмеются над тренером и желают выздоровления
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Александр Филиппов
Ты пытался ))
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