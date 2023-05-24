Валерий Белов: «Понимал, что не остался бы в «Ладе» ни при каких обстоятельствах и результате»

Валерий Белов рассказал об уходе с поста главного тренера «Лады».

На прошлой неделе клуб, вернувшийся в Фонбет Чемпионат КХЛ, возглавил Олег Браташ.

– По окончании этого сезона вы остались без работы. Как и когда узнали об этом?

– Примерно за неделю до истечения контракта подписал бумагу, что я уведомлен о завершении контракта с «Ладой». Вот, в общем-то, и все. Остальная информация появлялась из СМИ.

– Были ли до этого обещания от руководства «Лады», что вы останетесь при выходе клуба в КХЛ?

– Если честно, то не вижу смысла сейчас говорить об этом.

– Еще по ходу сезона было желание продолжить работу в «Ладе»?

– Оно у меня было и по окончании сезона. Но в сложившийся ситуации я понимал, что не остался бы в «Ладе» ни при каких обстоятельствах и результате!

– Вы вылетели в первом раунде розыгрыша Кубка Петрова. Какую оценку поставили бы за сезон?

– Сезон состоит из двух частей и двух соревнований, поэтому и оценки две. За регулярный чемпионат – удовлетворительно, за плей-офф – неуд.

– Была ли какая-то одна проблема, почему не удалось пройти АКМ в первом раунде, или их навалилось сразу несколько?

– Плей-офф состоит из своих маленьких, скоротечных соревнований. Каждая стадия проходит от недели до двух, и здесь может произойти все что угодно.

Основная причина поражения – заболевание игроков и основного вратаря. Первое звено играло с температурой. В шестой игре серьезную травму получил Хлопотов. Также основной вратарь не смог сыграть в пятом, шестом и седьмом матчах.

Были и другие причины, но они косвенные. Нас просто не хватило на седьмой матч. Несмотря ни на что, вылет в первом раунде оказался очень болезненным, – сказал .