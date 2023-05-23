Директор «Лады» о Браташе: «Его стиль показался интересным – даже с Ларионовым можно сравнить. У нас будет кусачая команда»

Теги Лада Рафик Якубов Олег Браташ Игорь Ларионов КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Рафик Якубов объяснил решение назначить Олега Браташа главным тренером «Лады».

Команда включена в состав участников Фонбет Чемпионата КХЛ в сезоне-2023/24.

– Какой будет «Лада»?

– У нас будет кусачая команда. Конечно, в первый год опыта будет не хватать, но за «Ладу» точно не будет стыдно.

– Почему Браташ?

– Мы приняли такое решение.

Он никогда не работал главным тренером в КХЛ, но прошел школу в олимпийской сборной, поработал с Кудашовым в хорошей команде.

– Мне казалось, что в первый год вам нужно быть стильной командой, например, как «Адмирал». А Браташ ведь не работал до этого.

– Перед назначением я спрашивал о видении и стиле хоккея Браташа у ребят, которые с ним работали.

Мне его стиль показался интересным, можно в чем-то даже с Ларионовым сравнить. Поживем – увидим.

– Не считаете ли вы, что рискуете?

– Кто не рискует, тот не пьет шампанского, – сказал спортивный директор «Лады» Якубов.

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2 комментария

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Ми Ша
Только от жизни собачей, бывает команда кусачей
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