Директор «Лады» о Браташе: «Его стиль показался интересным – даже с Ларионовым можно сравнить. У нас будет кусачая команда»
Рафик Якубов объяснил решение назначить Олега Браташа главным тренером «Лады».
Команда включена в состав участников Фонбет Чемпионата КХЛ в сезоне-2023/24.
– Какой будет «Лада»?
– У нас будет кусачая команда. Конечно, в первый год опыта будет не хватать, но за «Ладу» точно не будет стыдно.
– Почему Браташ?
– Мы приняли такое решение.
Он никогда не работал главным тренером в КХЛ, но прошел школу в олимпийской сборной, поработал с Кудашовым в хорошей команде.
– Мне казалось, что в первый год вам нужно быть стильной командой, например, как «Адмирал». А Браташ ведь не работал до этого.
– Перед назначением я спрашивал о видении и стиле хоккея Браташа у ребят, которые с ним работали.
Мне его стиль показался интересным, можно в чем-то даже с Ларионовым сравнить. Поживем – увидим.
– Не считаете ли вы, что рискуете?
– Кто не рискует, тот не пьет шампанского, – сказал спортивный директор «Лады» Якубов.
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