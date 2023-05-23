Директор «Лады»: «Будем сотрудничать со СКА, возможно, будут помогать игроками, но это не фарм-клуб. Мы постоянно на связи с Ротенбергом»
Рафик Якубов заявил, что «Лада» будет сотрудничать со СКА.
Команда выступит в следующем чемпионате КХЛ после пяти сезонов в ВХЛ.
– Вы понимаете, каким клубом будет «Лада»? Многие говорят, что вы будете фарм-клубом СКА.
– Нет, это неправда. Мы будем сотрудничать, возможно, они будут помогать нам игроками, но фарм-клубом точно не будем.
– Говорят, что много игроков перейдет из СКА.
– Вы назовите хотя бы одного подписанного игрока из СКА.
– Правда, что Андрей Алтыбармакян и Никита Попугаев у вас будут играть?
– Пока не знаю.
– Бучельников может к вам перейти?
– Все может быть. У СКА есть Матвей Мичков, Дмитрий Бучельников, они перспективные ребята.
Есть Гурзанов, но он 2002 года рождения, а нам нужен лимитчик, поэтому на Бучельникова больше рассчитываем. Думаю, что Мичков будет в следующем году в Питере играть.
– У вас будет борьба с «Сочи» за Бучельникова.
– Тут уже самому парню решать надо. Мы будем разговаривать с агентом и с руководством СКА.
Мы постоянно на связи с Романом Борисовичем (Ротенбергом), надеюсь, что у нас будет очень хорошее понимание, – сказал спортивный директор «Лады» Якубов.
А если честно, то как бы все тут не радовались Лаже в кхл, мне лично такими способами, такие клубы не нужны
Генменеджер "Чикаго": "Будем сотрудничать с "Бостоном", возможно, будут помогать игроками, но это не фарм-клуб"
Сплю со всеми, но я не такая:))
-нет.
-а он есть.
Главный момент, что лига от появления и исчезновения таких лад вообще никак не меняется. Топ-4 на следующий сезон известен уже сейчас с вероятностью 80% ((ц)ска, аб и либо авангард, либо металлург. До начала сезона станет понятно по подписаниям и тренерам авангарда и металлурга уже на 100%. И какое дело, сколько там лад и сочей будут бодаться за последнее место в лиге? Сколько нефтехимиков с амурами будут бодаться за 8ю строчку ради бесславного вылета в первом раунде? Ладно бы они играли как Торпедо, чтобы смотреть было интересно, но тоже ведь тошнилово сплошное и кажется, что в их исполнении даже 3×3 на коробке без средней зоны будет смотреть скучно. И все эти "верните Кузню/Югру/Атлант" - надо понимать, что сейчас никаких возвращений не будет, прошло то время, теперь (надеюсь, временно) только имитация. Как в сериале конец света, когда главному герою невесту мёртвую вернули, такая же и лада и любые другие возвращенцы будут.