Директор «Лады»: «Будем сотрудничать со СКА, возможно, будут помогать игроками, но это не фарм-клуб. Мы постоянно на связи с Ротенбергом»

Рафик Якубов заявил, что «Лада» будет сотрудничать со СКА.

Команда выступит в следующем чемпионате КХЛ после пяти сезонов в ВХЛ.

– Вы понимаете, каким клубом будет « »? Многие говорят, что вы будете фарм-клубом СКА.

– Нет, это неправда. Мы будем сотрудничать, возможно, они будут помогать нам игроками, но фарм-клубом точно не будем.

– Говорят, что много игроков перейдет из СКА.

– Вы назовите хотя бы одного подписанного игрока из СКА.

– Правда, что и у вас будут играть?

– Пока не знаю.

– Бучельников может к вам перейти?

– Все может быть. У СКА есть , , они перспективные ребята.

Есть Гурзанов, но он 2002 года рождения, а нам нужен лимитчик, поэтому на Бучельникова больше рассчитываем. Думаю, что Мичков будет в следующем году в Питере играть.

– У вас будет борьба с «Сочи» за Бучельникова.

– Тут уже самому парню решать надо. Мы будем разговаривать с агентом и с руководством СКА.

Мы постоянно на связи с Романом Борисовичем (Ротенбергом), надеюсь, что у нас будет очень хорошее понимание, – сказал спортивный директор «Лады» Якубов.