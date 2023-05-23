Директор «Лады»: «Будем сотрудничать со СКА, возможно, будут помогать игроками, но это не фарм-клуб. Мы постоянно на связи с Ротенбергом»

Теги Лада СКА Рафик Якубов КХЛ Андрей Алтыбармакян Никита А. Попугаев Спорт-Экспресс Матвей Мичков Дмитрий Бучельников Хоккей

Рафик Якубов заявил, что «Лада» будет сотрудничать со СКА.

Команда выступит в следующем чемпионате КХЛ после пяти сезонов в ВХЛ.

– Вы понимаете, каким клубом будет «Лада»? Многие говорят, что вы будете фарм-клубом СКА.

– Нет, это неправда. Мы будем сотрудничать, возможно, они будут помогать нам игроками, но фарм-клубом точно не будем.

– Говорят, что много игроков перейдет из СКА.

– Вы назовите хотя бы одного подписанного игрока из СКА.

– Правда, что Андрей Алтыбармакян и Никита Попугаев у вас будут играть?

– Пока не знаю.

– Бучельников может к вам перейти?

– Все может быть. У СКА есть Матвей Мичков, Дмитрий Бучельников, они перспективные ребята.

Есть Гурзанов, но он 2002 года рождения, а нам нужен лимитчик, поэтому на Бучельникова больше рассчитываем. Думаю, что Мичков будет в следующем году в Питере играть.

– У вас будет борьба с «Сочи» за Бучельникова.

– Тут уже самому парню решать надо. Мы будем разговаривать с агентом и с руководством СКА.

Мы постоянно на связи с Романом Борисовичем (Ротенбергом), надеюсь, что у нас будет очень хорошее понимание, – сказал спортивный директор «Лады» Якубов.

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23 комментария

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artem klishin
а что вы тогда, если не фарм-клуб? будто, если сказать, что вы не фарм, от этого поменяется суть этого шапито
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Алексей Тарлыков
Да, да, охотно верим
+15
-1
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Артём Галаев
С ответами в духе «пока не знаю» и «все может быть» понятно что у этого «директора» самостоятельности еще меньше, чем у любого фарм-клуба) что Барин скажет, то и исполняем)
+13
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*BG*
Да мы уже поняли что не фарм. Просто будете игроками делиться друг с дружкой. Чисто по-братски. СКА вам молодых и ненужных. Вы им тех же молодых, но уже прокачанных в Ладе, в КХЛ.
+13
-1
+12
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HockeyMan
С этими все понятно… заявляйте нам новый клуб ))

А если честно, то как бы все тут не радовались Лаже в кхл, мне лично такими способами, такие клубы не нужны
+9
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BVB Ultras
Где-то в параллельной вселенной
Генменеджер "Чикаго": "Будем сотрудничать с "Бостоном", возможно, будут помогать игроками, но это не фарм-клуб"
+8
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Oleg Olegov
Ответ artem klishin
а что вы тогда, если не фарм-клуб? будто, если сказать, что вы не фарм, от этого поменяется суть этого шапито
Фарм все-таки серьёзная организация, а тут вы правы, это шапито. А Лада великий для меня клуб из детства. У Ротена удивительная способность все превращать в шапито, даже когда-то великое.
+7
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Enich
Ну, это как из старого анекдота:
Сплю со всеми, но я не такая:))
+7
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Костя Кот
мы не фарм клуб, но игрокам будут помогать, ведь мы всегда на связи с ротенбергом. черное - это белое. и так во всем!
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Алексей Иванов
В презервативе не измена)
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йозе марино
-видешь фарм клуб?
-нет.
-а он есть.
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pztpzhmx66
Ужас конечно (
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Mac Miller
Ждали Ладу? Получайте))))
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Radik_2.0
нам то не гони (с)
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Олег
Просто вы ещё не знаете, что вы уже ФАРМ СКА.
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_Абырвалг_
Начинать с вранья , это не хорошо!
+2
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Кеша
Мы постоянно на связи с Ротенбергом , но мы не фарм. Надо же куда-то потолок зарплат раздвигать. Нашлись еще дурачки .
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Виталий Желтоусов
очередной сказочник, но возможно он просто не понимает термин ,,фарм клуб,, )))
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Кеша
Ох , конечно , ЦСКА красиво отстегнул гениального. Никак не может отойти . Затаил обиду . Еще и на церемонии КХЛ даже грамоту не дали .Сейчас вот всех топов куплю и в следующем сезоне открою чемпионское окно.
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Рокко Сиффредди
СКЕ нужен ещё фарм на востоке для комбо.
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заводчанин
Вот , уже все в открытую. 🤦‍♂️
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Vadoniy
Радуйтесь Ладе в КХЛ. Великий клуб, великая история, школа, воспитанники, бла-бла-бла, спросим Романа Борисовича, можно ли кого ненужного нам в составчик... Тьфу, ведутся же люди на это.
Главный момент, что лига от появления и исчезновения таких лад вообще никак не меняется. Топ-4 на следующий сезон известен уже сейчас с вероятностью 80% ((ц)ска, аб и либо авангард, либо металлург. До начала сезона станет понятно по подписаниям и тренерам авангарда и металлурга уже на 100%. И какое дело, сколько там лад и сочей будут бодаться за последнее место в лиге? Сколько нефтехимиков с амурами будут бодаться за 8ю строчку ради бесславного вылета в первом раунде? Ладно бы они играли как Торпедо, чтобы смотреть было интересно, но тоже ведь тошнилово сплошное и кажется, что в их исполнении даже 3×3 на коробке без средней зоны будет смотреть скучно. И все эти "верните Кузню/Югру/Атлант" - надо понимать, что сейчас никаких возвращений не будет, прошло то время, теперь (надеюсь, временно) только имитация. Как в сериале конец света, когда главному герою невесту мёртвую вернули, такая же и лада и любые другие возвращенцы будут.
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