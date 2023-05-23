«Лада» предложила Петрову около 50 млн рублей в год. Кирилл согласился на 25 млн в «Ак Барсе» – его сын пойдет в школу в Казани

Теги Ак Барс Лада Кирилл Петров Динамо Минск КХЛ деньги Хоккей

Кирилл Петров отказался от перехода в «Ладу».

Ранее стало известно, что нападающий подписал новый контракт с «Ак Барсом» на один год.

Оклад хоккеиста в казанском клубе составит 25 миллионов рублей.

У Кирилла Петрова также были предложения от «Лады» и минского «Динамо», однако оба варианта хоккеист отклонил.

Тольяттинский клуб был готов платить игроку около 50 миллионов рублей в год, сообщает «Бизнес Online».

Приоритетом для Петрова был «Ак Барс». Одна из причин этому – у хоккеиста в этом году сын пойдет в школу, и для Кирилла важно, чтобы это произошло в Казани.

При этом, как сообщается, переговоры между игроком и «Ак Барсом» шли непросто.

В клубе сомневались в продлении контракта с игроком – в итоге ему предложили договор с двукратным понижением зарплаты.

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MaaRek
Петров нормально в Казани заработал, можно было и подвинуться, чтобы дать команде усилиться для титула. То что не стал команду доить и пошёл на уступки респект. 25 млн хороший контракт
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любитель побеждать
Российский парадокс. На завод нормальный денег нет, а на Петрова 50 лямов есть
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Niyaz niyaz
Красавчик!
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
qdr1k
Дорогая, выходит, школа 🙂
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Да, красавчик Петров. Я думаю клуб это оценит и будут дополнительные бонусы.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bars1998
Денег он норм уже поднял за карьеру, а тут Вся семья из Казани все друзья родственники
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tina
Я сомневалась насчёт Пети, но молодчик пошёл на понижение за верность клубу респект.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий