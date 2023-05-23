«Лада» предложила Петрову около 50 млн рублей в год. Кирилл согласился на 25 млн в «Ак Барсе» – его сын пойдет в школу в Казани

Кирилл Петров отказался от перехода в «Ладу».

Ранее стало известно, что нападающий подписал новый контракт с «Ак Барсом» на один год.

Оклад хоккеиста в казанском клубе составит 25 миллионов рублей.

У Кирилла Петрова также были предложения от «Лады» и минского « », однако оба варианта хоккеист отклонил.

Тольяттинский клуб был готов платить игроку около 50 миллионов рублей в год, сообщает «Бизнес Online».

Приоритетом для Петрова был «Ак Барс». Одна из причин этому – у хоккеиста в этом году сын пойдет в школу, и для Кирилла важно, чтобы это произошло в Казани.

При этом, как сообщается, переговоры между игроком и « » шли непросто.

В клубе сомневались в продлении контракта с игроком – в итоге ему предложили договор с двукратным понижением зарплаты.