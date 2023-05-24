Болельщики «Далласа» забросали лед банками и бутылками после стычки игроков в конце 2-го периода матча с «Вегасом»

Теги болельщики судьи происшествия Кубок Стэнли Даллас НХЛ Вегас Макс Доми Николас Хаг Хоккей

Болельщики «Далласа» забросали лед банками в конце 2-го периода матча с «Вегасом».

«Старс» уступили «Голден Найтс» (0:4) в третьем матче финала Западной конференции Кубка Стэнли (0-3). 

В конце второго периода на льду произошла стычка. Форвард техасцев Макс Доми сцепился с защитником гостей Николасом Хагом

Судьи дали игроку «Вегаса» 2 минуты штрафа, а Доми – 14, включая дисциплинарный штраф. 

Трибуны встретили это решение недовольным гулом, на лед полетели банки, бутылки и другие посторонние предметы.

Матч был прерван, в итоге судьи завершили игровой отрезок досрочно. 

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14 комментариев

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BVV
Правила приличия в Техасе не сильно поменялись за 150 лет. Ну а Доми конечно можно и Максом назвать, но уши папы Тая всё равно вылазит.
+9
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Why always me?!
Доми сперва в спину толкнул, потом драться полез. Хаг просто улыбается, даже не ударил ни разу. Доми ещё и арбитра слегка оттолкнул, может за это дисциплинарный получил.
+9
-1
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Einfach Safari
Ответ Maxim Shumov
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да ладно тебе, в Далласе куча игроков, которые никогда не грешили грязной игрой, а эти двое... ну бесятся от бессилия, бывает)
+7
-1
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Reff Kill
Главное в болельщиках Далласа, что они начали уходить уже после первого перерыва на второй период. Удивительная поддержка!
+1
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HockeyMan
Срочно фан Айди в НХЛ и запретить пиво
+1
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Maxim Shumov
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Анастасия Прудникова
😯
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sega megabitovich
Хаг знатно потроллил Доми, наверно красный диплом спортс.ру имеет 🤣
+2
-2
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Евгений Исаев
Ай, Моська! знать она сильна,
Что лает на Слона!
0
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Kuznechkin
Сдаётся мне, джентльмены, это была… комедия. (с) Человек с бульвара Капуцинов
А что вы хотели от ковбоев?
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sociologvladimir
Ситуация напомнила басню Слон и Моська. Хаг с юмором и улыбкой отметил выходку этого игрочка
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eld_14
Ранчо
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цэсемьэр
непонятно за что Хагу 2 дали
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Maxim Shumov
Ответ Einfach Safari
да ладно тебе, в Далласе куча игроков, которые никогда не грешили грязной игрой, а эти двое... ну бесятся от бессилия, бывает)
Не понял этого ответа. Я ничего и не говорил про Хинтца или Робертсона. Речь и была только об этих двоих.
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k-kaprizov
Ответ BVV
Правила приличия в Техасе не сильно поменялись за 150 лет. Ну а Доми конечно можно и Максом назвать, но уши папы Тая всё равно вылазит.
Ага, хорошо что стрелять не начали))))
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