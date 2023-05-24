Болельщики «Далласа» забросали лед банками и бутылками после стычки игроков в конце 2-го периода матча с «Вегасом»

Болельщики «Далласа» забросали лед банками в конце 2-го периода матча с «Вегасом».

«Старс» уступили «Голден Найтс» (0:4) в третьем матче финала Западной конференции Кубка Стэнли (0-3).

В конце второго периода на льду произошла стычка. Форвард техасцев сцепился с защитником гостей .

Судьи дали игроку « » 2 минуты штрафа, а Доми – 14, включая дисциплинарный штраф.

Трибуны встретили это решение недовольным гулом, на лед полетели банки, бутылки и другие посторонние предметы.

Матч был прерван, в итоге судьи завершили игровой отрезок досрочно.