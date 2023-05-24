«Вегас» обыграл «Даллас», нанеся 16 бросков в створ – антирекорд клуба в плей-офф.

«Голден Найтс» победили «Старс» (4:0) в третьем матче финала Западной конференции Кубка Стэнли (3-0).

У «рыцарей» набралось 16 бросков в створ против 34 у клуба из Техаса (в третьем периоде счет был 2:14). Это новый антирекорд «Вегаса» для игр плей-офф.

Прошлый был установлен в этом году – в стартовом матче серии первого раунда против «Виннипега» (1:5) у «Вегаса» было 17 бросков в створ.

До этого года антирекордом были 18 бросков в четвертом матче серии первого раунда с «Миннесотой» в плей-офф-2021. В том матче клуб из Лас-Вегаса победил со счетом 4:0.