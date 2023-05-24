«Вегас» обыграл «Даллас», нанеся 16 бросков в створ – антирекорд клуба в плей-офф

Теги Кубок Стэнли Даллас НХЛ Вегас Хоккей

«Вегас» обыграл «Даллас», нанеся 16 бросков в створ – антирекорд клуба в плей-офф.

«Голден Найтс» победили «Старс» (4:0) в третьем матче финала Западной конференции Кубка Стэнли (3-0). 

У «рыцарей» набралось 16 бросков в створ против 34 у клуба из Техаса (в третьем периоде счет был 2:14). Это новый антирекорд «Вегаса» для игр плей-офф. 

Прошлый был установлен в этом году – в стартовом матче серии первого раунда против «Виннипега» (1:5) у «Вегаса» было 17 бросков в створ. 

До этого года антирекордом были 18 бросков в четвертом матче серии первого раунда с «Миннесотой» в плей-офф-2021. В том матче клуб из Лас-Вегаса победил со счетом 4:0.

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
curdboy
Не согласен, что это антирекорд. Это рекорд, реализация 25% - круто же!))
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
raspisanie77
Вегас подражает Фло, то победы в ОТ, теперь тоже сухарь с маленьким кол-вом бросков и отданной инициативой.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Амфитрион
Если они в следующем нанесут 15 при таком же результате, вряд ли расстроятся.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
t0ni12
Звериная реализация, конечно. В серии Флорида — Каролина во всех 3 матчах Ураганы перебросали Пантер, но результат мы все знаем.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
The world champion 1998
Вот это реализация!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Misson
Всё, Даллас аут. Первое звено еще тянет уровень финала конференции, а остальные звенья вообще не ловят мышей. Бенн, Сегин, Доми, Дадонов и остальные - где они? За счет глубокого состава Даллас прошел Сиэтл и Миннесоту, а как попали на такую же ровную, но духовитую команду как Вегас, то хваленая глубина Далласа растворилась где-то в подтрибунном помещении.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Иванов
Помню писал не раз и не два, Дебур, это тренер, который хорош, когда речь про начало плей-офф, про пару начальных раундов. Сколько же тут его защитников было. На деле же, когда речь идет о поздних стадиях, он просто не знает как побеждать, как брать КС. Так было в НДД, так было в Сан-Хосе, так было в Вегасе, так и сейчас.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lokomotiv__1992
Вот дак дыра у Далласа на воротах
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий