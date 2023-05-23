Форвард США Эйссимонт ударил Сандину колено в колено и был удален до конца матча со Швецией

Мики Эйссимонт нанес Расмусу Сандину удар в колено и был удален до конца матча.

Нападающий сборной США получил большой дисциплинарный штраф до конца матча группового этапа ЧМ-2023 против команды .

На шестой минуте первого периода Мики Эйссимонт, представляющий « », ударил колено в колено защитника , представляющего « ».

Эпизод произошел в зоне шведской команды, Сандин отбросил шайбу, и в этот момент Эйссимонт нанес ему удар в колено.

Решением арбитров Эйссимонт был удален до конца матча.