Форвард США Эйссимонт ударил Сандину колено в колено и был удален до конца матча со Швецией

Теги Тампа-Бэй Вашингтон Сборная США по хоккею Сборная Швеции по хоккею фото ЧМ по хоккею Расмус Сандин Мики Эйссимонт Хоккей

Мики Эйссимонт нанес Расмусу Сандину удар в колено и был удален до конца матча.

Нападающий сборной США получил большой дисциплинарный штраф до конца матча группового этапа ЧМ-2023 против команды Швеции.

На шестой минуте первого периода Мики Эйссимонт, представляющий «Тампу», ударил колено в колено защитника Расмуса Сандина, представляющего «Вашингтон».

Эпизод произошел в зоне шведской команды, Сандин отбросил шайбу, и в этот момент Эйссимонт нанес ему удар в колено.

Решением арбитров Эйссимонт был удален до конца матча.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Why always me?!
С Сандином, надеюсь, ничего серьёзного
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Crenk
Колени беречь нужно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZalypePope
Так ломают карьеры
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий