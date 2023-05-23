ЦСКА повторил предложение «Локомотива» Гуськову

ЦСКА повторил контрактное предложение нападающему Матвею Гуськову.

Ранее стало известно, что Гуськов принял предложение «Локомотива». 22-летний форвард является ограниченно свободным агентом.

Повторение предложения означает, что права на игрока остаются у клуба из Москвы.

В сезоне-2022/23 Гуськов провел 37 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 9 (3+6) очков. В победном для ЦСКА розыгрыше Кубка Гагарина он выходил на лед в 9 играх.

ЦСКА повторит предложение «Локомотива» Гуськову и обменяет его в «Салават» (Metaratings)