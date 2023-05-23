ЦСКА повторил предложение «Локомотива» Гуськову

Теги ЦСКА Локомотив КХЛ Матвей Гуськов Хоккей

ЦСКА повторил контрактное предложение нападающему Матвею Гуськову.

Ранее стало известно, что Гуськов принял предложение «Локомотива». 22-летний форвард является ограниченно свободным агентом.

Повторение предложения означает, что права на игрока остаются у клуба из Москвы. 

В сезоне-2022/23 Гуськов провел 37 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 9 (3+6) очков. В победном для ЦСКА розыгрыше Кубка Гагарина он выходил на лед в 9 играх.

ЦСКА повторит предложение «Локомотива» Гуськову и обменяет его в «Салават» (Metaratings)

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4 комментария

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za-yarik
Жадины.
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marshal .masha
У Локомотива своя школа, своя молодежь. Зачем им Гуськов?
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Web_kz
Надо было и в варианте с Сергеевым также поступить. Чтобы системно раскрытое окно не "омолаживало" состав и не собирало "своих" воспитанников по всей лиге. :))
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Игорь Иванов
Ответ Web_kz
Надо было и в варианте с Сергеевым также поступить. Чтобы системно раскрытое окно не "омолаживало" состав и не собирало "своих" воспитанников по всей лиге. :))
У Сергеева статус другой был, да и сумма контрактов несопастовимая.
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