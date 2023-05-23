«Флорида» ведет 3-0 в серии во 2-й раз в этом плей-офф. Это 1-й случай в истории НХЛ среди команд с самым низким посевом

Теги Флорида Кубок Стэнли Пол Морис НХЛ рекорды Хоккей

«Флорида» обыграла «Каролину» (1:0) в третьем матче серии плей-офф НХЛ.

Команда тренера Пола Мориса ведет 3-0 в серии финала Востока.

«Пантерс» стали первой командой в истории НХЛ с самым низким посевом, которая лидировала со счетом 3-0 в двух или более сериях в том же плей-офф.

Напомним, «Флорида» также вела 3-0 по ходу серии второго раунда с «Торонто» (4-1).

В регулярном чемпионате клуб набрал 92 очка в 82 играх, заняв 8-е место в таблице Востока и 17-е – в таблице НХЛ.

У Бобровского – первый сухарь в плей-офф за карьеру! «Флорида» ведет 3-0 в серии с «Каролиной»😳

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16 комментариев

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Stewee
Напоминает, как ЛА в 2012 катком прошелся по ПО, заняв 8 место на западе. Только они и в 1 раунде, если не ошибаюсь, меньше, чем в 7 играх прошли дальше.
+15
0
+15
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El_loco_97
Ответ Константин Анчуков
Не ошибаетесь) Ванкувер, в пяти играх
Они все 4 серии начали со счета 3-0 тогда
+10
0
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albert_lucky
Ну, короли в 2012-м тоже были 8-е в конференции. Они вообще во всех 4-х сериях вели 3:0.
+7
-1
+6
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antineutrino
Ответ JPM
так, стоп. тогда новость неправильная. Значит Флорида не 1-я в истории такая команда
ЛА в 2012 году был на 13 месте по очкам в итоговой таблице, Флорида в этом на 17
+4
0
+4
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Константин Анчуков
Ответ Stewee
Напоминает, как ЛА в 2012 катком прошелся по ПО, заняв 8 место на западе. Только они и в 1 раунде, если не ошибаюсь, меньше, чем в 7 играх прошли дальше.
Не ошибаетесь)
Ванкувер, в пяти играх
+4
0
+4
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Валерий Пшеславский
По ходу Блюзмены скинули телефон своего психолога Флориде.
+2
0
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SmilingBy
Флорида на удивление провалила в ноль первую треть или половину сезона. Потом команда только прибавляла и прибавляла.
Сразу Луис с их кубком вспоминается.
+1
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Суворов Антон
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Ответ e1ther - e1ther
Сейчас та тебя что смутило?)я говорю Виннипег себе ногу не отгрыз ,после того как Мориса спровадили?)я иногда почитываю "чувствуя Манитобу",там эйфория была ещё в середине сезона,как все хорошо)но вот Морис лезет в финал,а они, у разбитого корыто)
А я иногда почитывают твои комментарии, которые удаляют.. У меня то они остаются..

Я тебе и пишу - ты же эстет Саня, но при этом постоянно ругаешься.. Нужно придерживаться статуса, Саня..
+1
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ABarca777
Каролина должна хотя бы одну игру зацепить. Заслуженно будет. Поэтому, пока рано праздновать.
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Поговорим о разном
С одной стороны: рада за "соседей". Они проявили характер и ведут борьбу за главный Приз. Но самый важный и большой барьер - дальше. Пока поздравляю соседей. Но в тоже время : последний бой - он трудный самый! Пока рано делать выводы и "пить боржом". Если Флорида выдержит такой бой - Шампанское и сама с семьёй пригублю, и на работе проставлюсь в этот раз. Раньше за победы любимой Тампы ставила. Народ у меня на работе - не хоккейный. Но немножко привлекла болельщиков за наших. Соседям - их не отдам! Но немножко радости за них могу пообещать. Главное теперь - в их желании и силах.
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JPM
Ответ El_loco_97
Они все 4 серии начали со счета 3-0 тогда
так, стоп. тогда новость неправильная. Значит Флорида не 1-я в истории такая команда
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Александр Балабанов
Ответ JPM
так, стоп. тогда новость неправильная. Значит Флорида не 1-я в истории такая команда
В новости нет слова "конференции". Общий посев ЛА (хотя это достаточно условное явление при конфах) был выше
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Суворов Антон
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Ответ e1ther - e1ther
Самолёты, там себе ничего не откусили?)
Саня, ты же эстет..

Зачем ты постоянно ругаешься?
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e1ther - e1ther
Ответ Суворов Антон
Саня, ты же эстет.. Зачем ты постоянно ругаешься?
Сейчас та тебя что смутило?)я говорю Виннипег себе ногу не отгрыз ,после того как Мориса спровадили?)я иногда почитываю "чувствуя Манитобу",там эйфория была ещё в середине сезона,как все хорошо)но вот Морис лезет в финал,а они, у разбитого корыто)
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e1ther - e1ther
Самолёты, там себе ничего не откусили?)
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Pink Floyd1276
Ответ Суворов Антон
А я иногда почитывают твои комментарии, которые удаляют.. У меня то они остаются.. Я тебе и пишу - ты же эстет Саня, но при этом постоянно ругаешься.. Нужно придерживаться статуса, Саня..
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Суворов Антон
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Пинк Флойд)
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