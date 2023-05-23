«Флорида» ведет 3-0 в серии во 2-й раз в этом плей-офф. Это 1-й случай в истории НХЛ среди команд с самым низким посевом

«Флорида» обыграла «Каролину» (1:0) в третьем матче серии плей-офф НХЛ.

Команда тренера ведет 3-0 в серии финала Востока.

«Пантерс» стали первой командой в истории с самым низким посевом, которая лидировала со счетом 3-0 в двух или более сериях в том же плей-офф.

Напомним, «Флорида» также вела 3-0 по ходу серии второго раунда с «Торонто» (4-1).

В регулярном чемпионате клуб набрал 92 очка в 82 играх, заняв 8-е место в таблице Востока и 17-е – в таблице НХЛ.

У Бобровского – первый сухарь в плей-офф за карьеру! «Флорида» ведет 3-0 в серии с «Каролиной»😳