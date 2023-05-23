«Флорида» ведет 3-0 в серии во 2-й раз в этом плей-офф. Это 1-й случай в истории НХЛ среди команд с самым низким посевом
«Флорида» обыграла «Каролину» (1:0) в третьем матче серии плей-офф НХЛ.
Команда тренера Пола Мориса ведет 3-0 в серии финала Востока.
«Пантерс» стали первой командой в истории НХЛ с самым низким посевом, которая лидировала со счетом 3-0 в двух или более сериях в том же плей-офф.
Напомним, «Флорида» также вела 3-0 по ходу серии второго раунда с «Торонто» (4-1).
В регулярном чемпионате клуб набрал 92 очка в 82 играх, заняв 8-е место в таблице Востока и 17-е – в таблице НХЛ.
У Бобровского – первый сухарь в плей-офф за карьеру! «Флорида» ведет 3-0 в серии с «Каролиной»😳
Ванкувер, в пяти играх
Сразу Луис с их кубком вспоминается.
Я тебе и пишу - ты же эстет Саня, но при этом постоянно ругаешься.. Нужно придерживаться статуса, Саня..
Зачем ты постоянно ругаешься?
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Пинк Флойд)