Себастьян Ахо: «Каждая игра с «Флоридой» закончилась с разницей в один гол, мы легко могли победить. «Каролина» должна найти способы забивать больше»

Теги Каролина Флорида Кубок Стэнли НХЛ Себастьян Ахо Хоккей

Себастьян Ахо высказался после поражения от «Флориды» в третьем матче финала Востока.

«Каролина» проиграла «Пантерс» (0:1) и уступает в серии со счетом 0-3. Клуб проиграл все три матча серии с разницей в один гол.

«Каждая игра в этой серии закончилась с разницей в один гол. Мы легко могли победить во всех играх. Очевидно, ни одну из них мы не выиграли.

Я думаю, что благодаря тому, как мы играем, мы определенно можем их обыграть, но в то же время мы должны найти способы забивать больше голов», – сказал нападающий «Каролины» Ахо.

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27 комментариев

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Амфитрион
Ну могли бы, но один товарищ в воротах с этим не согласен.
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lus
«Каролина» должна найти способы забивать больше».
Василевский, Шестеркин. Теперь Бобровский.
"Так что нет у вас методов против Кости Сапрыкина!"
+13
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+12
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Костя Кот
Ответ Суворов Антон
Вас Ахо вообще в финале конференции быть не должно! 4 игры с Айлендерс закончились с разницей в одну шайбу, и это при невероятном судейском давлении на Нью Йорк! Причём когда судейки судили справедливо - Айлендерс вынесли и размотали Каролину 5:1.. Тоже Ахо об этом помни!
упокойся уже, вынесли твоих айлов в одну калитку абсолютно по делу
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цэсемьэр
пресловутый фактор «Русского вратаря» - пора наверное смириться😆
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гилберт
Легко.
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goga70
Если бы,...))).
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dosatuy
Ну теперь только в следующем году может быть, сейчас готовьтесь к пляжному сезону.
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белая простыня олимпиады
Нужно в каждую команду по одному основному русскому вратарю!)
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Сергей Кот
да это же не просто капитан очевидность, это адмирал ясенжуй))
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Сергей Югай
Ответ Макс
Может присутствует недооценка соперника?!
Банально недостаток силы духа и воли…. Да и как видно мастерство подкачивает в нужный момент . Вспомнить какие голы прокачивал Саня Барков и Ткачак… индивидуальное мастерство высшего уровня !!!!
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Сергей Югай
Ответ Суворов Антон
Вас Ахо вообще в финале конференции быть не должно! 4 игры с Айлендерс закончились с разницей в одну шайбу, и это при невероятном судейском давлении на Нью Йорк! Причём когда судейки судили справедливо - Айлендерс вынесли и размотали Каролину 5:1.. Тоже Ахо об этом помни!
А они это уже забыли… я тоже считаю что айлы были сильнее их… айлов просто судьи слили…
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Макс
Может присутствует недооценка соперника?!
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Владимир Кувшинов
Ответ srs
От абсолютно разных. Проблемы с голами у ураганных идут еще с прошлых сезонов
Их главная проблема это Бобровский!!
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srs
Ответ в пимах
А от каких вратарей тренер Каролины отлетал в плей оф?
От абсолютно разных. Проблемы с голами у ураганных идут еще с прошлых сезонов
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Костя Кот
Ответ Суворов Антон
Костя.. Да не была команда из Роли сильнее.. Просто у Каролины стиль игры более зрелешный в атаке, у Айлендерс игра от обороны шла.. Поэтому был визуальный обман, что Каролина доминирует.. Визуальный обман, понимаешь? А теперь если будет желание, вернись к тем играм и посмотри колличество штрафных минут команд.. Вот отсюда и складывалось как бы ’визуальное доминирование’ Каролины.. Ну а количество штрафных минут, нам устроили судейки.. При этом Айлендерс реально могли поехать на 7 игру!!! Вопреки судейкам - если б не задумавшийся о чем-то, видимо важном для себя - Сорокин.. Подвёл он конечно и тренера Ламберта и Лу, и команду в целом!
да вы на сорокина молиться должны! единсвенное светлое пятно!
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Суворов Антон
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Ответ Сергей Югай
А они это уже забыли… я тоже считаю что айлы были сильнее их… айлов просто судьи слили…
Полностью согласен!
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Костя Кот
Ответ Суворов Антон
В одну калитку?) Костя ты чего?
ну а что? сильнее же выглядели и поправу забрали серию. и сильнее нью-джерси. и сейчас лучше каролины, только у Бобра другие планы.
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Тиль Улленшпигель
Ахо ел вратарь совсем!
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Запад-Восток
А Бобровский против!
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Crenk
Пачиоретти брали чтобы забрасывать а он поломался
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в пимах
А от каких вратарей тренер Каролины отлетал в плей оф?
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Антон
Так то ты там суперстар. А решить некому, это правда.
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