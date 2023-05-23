Себастьян Ахо: «Каждая игра с «Флоридой» закончилась с разницей в один гол, мы легко могли победить. «Каролина» должна найти способы забивать больше»

Себастьян Ахо высказался после поражения от «Флориды» в третьем матче финала Востока.

« » проиграла «Пантерс» (0:1) и уступает в серии со счетом 0-3. Клуб проиграл все три матча серии с разницей в один гол.

«Каждая игра в этой серии закончилась с разницей в один гол. Мы легко могли победить во всех играх. Очевидно, ни одну из них мы не выиграли.

Я думаю, что благодаря тому, как мы играем, мы определенно можем их обыграть, но в то же время мы должны найти способы забивать больше голов», – сказал нападающий «Каролины» Ахо.