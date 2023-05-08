Кравцов подрался на любительском турнире в Челябинске. Островский натянул Виталию свитер на голову

Виталий Кравцов подрался во время матча любительского турнира в Челябинске.

Нападающий « » сцепился у борта с защитником Степаном Островским, который провел прошедший сезон в в составе « ».

В стычке Островский натянул Кравцову свитер на голову. Рядом находились другие игроки, потасовку разняли.

По ходу нынешнего сезона Кравцов был обменян в «Ванкувер» из «Рейнджерс». За «Кэнакс» форвард сыграл 16 матчей и набрал 2 (1+1) очка.

Контракт хоккеиста и канадского клуба рассчитан до конца этого сезона.