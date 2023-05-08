Кравцов подрался на любительском турнире в Челябинске. Островский натянул Виталию свитер на голову
Виталий Кравцов подрался во время матча любительского турнира в Челябинске.
Нападающий «Ванкувера» сцепился у борта с защитником Степаном Островским, который провел прошедший сезон в ВХЛ в составе «Горняка».
В стычке Островский натянул Кравцову свитер на голову. Рядом находились другие игроки, потасовку разняли.
По ходу нынешнего сезона Кравцов был обменян в «Ванкувер» из «Рейнджерс». За «Кэнакс» форвард сыграл 16 матчей и набрал 2 (1+1) очка.
Контракт хоккеиста и канадского клуба рассчитан до конца этого сезона.
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