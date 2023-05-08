Кравцов подрался на любительском турнире в Челябинске. Островский натянул Виталию свитер на голову

Теги драки Ванкувер НХЛ КХЛ Горняк ВХЛ любительский хоккей Виталий Кравцов Степан Островский Хоккей

Виталий Кравцов подрался во время матча любительского турнира в Челябинске.

Нападающий «Ванкувера» сцепился у борта с защитником Степаном Островским, который провел прошедший сезон в ВХЛ в составе «Горняка».

В стычке Островский натянул Кравцову свитер на голову. Рядом находились другие игроки, потасовку разняли.

По ходу нынешнего сезона Кравцов был обменян в «Ванкувер» из «Рейнджерс». За «Кэнакс» форвард сыграл 16 матчей и набрал 2 (1+1) очка.

Контракт хоккеиста и канадского клуба рассчитан до конца этого сезона.

15 комментариев

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Maxim Shumov
От проспекта НХЛ до натянутого свитера на Челябинском любительском турнире.
+33
-2
+31
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Габорик
Островский натянул свитер на голову, Чернышевский держал сзади, Блок бил по рукам, Чехов ехидно усмехался, а Маяковский доставал из широких штанин :)
+23
0
+23
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LaffyTaffy
чуваки знакомые из Челябы пишут, что Виталик беспробудно бухает эти дни по самым злачным заведениям города) вообще в умат , его просто выносят из клубов под руки и в такси запихивают
+13
-1
+12
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Сергей Орлов
Похоже у Витали реально с головой проблемы.
+9
-1
+8
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ugmyanswer
Уахахаха
Вот это новость
+7
0
+7
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aarau
Ответ LaffyTaffy
чуваки знакомые из Челябы пишут, что Виталик беспробудно бухает эти дни по самым злачным заведениям города) вообще в умат , его просто выносят из клубов под руки и в такси запихивают
как им удалось запихнуть его на любительский турнир?
+4
0
+4
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ДнепрЧемпион1983
Это точно любительский турнир? А профессиональный тогда с кем???
+3
0
+3
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Андрей Еремушкин
Переоценил сам себя парень и вот результат... Грустно, но в НХЛ и правда надо ехать окрепшим игроком. А сейчас если и напишут о нем, то в контексте какого нибудь скандала. Будем надеяться, что возьмётся за голову!
+2
0
+2
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LaffyTaffy
Ответ aarau
как им удалось запихнуть его на любительский турнир?
организм молодой, крепкий, видимо только за счёт этого)
+2
0
+2
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Дмитрий Дашковский
Кравцов явный неудачник во всем
+1
0
+1
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Марсель Объелся
А причём тут тэг КХЛ?
+1
0
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Семён Саркисов
Новости, которые мы заслужили )
+1
0
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Фёдор Кузнецов
Ответ Maxim Shumov
От проспекта НХЛ до натянутого свитера на Челябинском любительском турнире.
Он от этого не перестаёт быть игроком НХЛ
+2
-1
+1
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Андрей Шарафутдинов
Ответ aarau
как им удалось запихнуть его на любительский турнир?
Там от любительского только название. Вместе с Кравцовым играют, например, Бурдасов и Шумаков. И еще очень много челябинских хоккеистов из КХЛ, ВХЛ, МХЛ или закончивших карьеру недавно. У соперников например, играл Кадышев, один из лидеров Челмета.
0
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