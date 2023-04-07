Кравцов против «Чикаго»: 1-я шайба за «Ванкувер» (в 14-м матче) и 5 хитов (рекорд) за 10:54. У него 4+4 в 42 играх

Виталий Кравцов забросил 1-ю шайбу за «Ванкувер» – в 14-м матче за клуб

Форвард «Кэнакс» отличился в матче регулярного чемпионата с « » (3:0).

В 42 матчах в активе россиянина 8 (4+4) баллов. В 14 играх за канадский клуб у него 2 (1+1) очка.

Сегодня Кравцов (10:54, 1:36 – в большинстве, «0») нанес 2 броска в створ, применил 5 силовых приемов (личный рекорд, ранее было не более 2 за матч) и сделал 1 перехват.