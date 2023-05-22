Маршессо о 3:2 с «Далласом»: «Во 2-м перерыве Айкел сказал – мы играем плохо, но это не значит, что не сможем победить»

Теги Кубок Стэнли Даллас НХЛ Вегас Джонатан Маршессо Джек Айкел Хоккей

Джонатан Маршессо высказался о победе над «Далласом» во 2-м матче финала Запада.

«Вегас» обыграл «Старс» (3:2 ОТ) во втором матче финала Западной конференции Кубка Стэнли (2-0). 

Форвард «Голден Найтс» сравнял счет на 58-й минуте матча и перевел игру в овертайм. 

«Во втором перерыве Джек Айкел сказал – мы играем плохо, но это не значит, что не сможем победить.

Я не думаю, что мы хорошо сыграли сегодня. Но в плей-офф это вообще не имеет значения. Мы нашли способ выиграть матч и победили», – сказал Маршессо

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Никитин
Все угарали с Айкела, даже в этом сезоне. А он прошел через серьезную травму, и сейчас явный лидер команды-контендера. Провел по губам всем хейтерам в свой первый выход в плов
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Трубецкой
Я уже собирался выключать и спать ложиться, как тут ребята затащили эту шайбу, играют до конца
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Коковихин
Ответ Антон Никитин
Все угарали с Айкела, даже в этом сезоне. А он прошел через серьезную травму, и сейчас явный лидер команды-контендера. Провел по губам всем хейтерам в свой первый выход в плов
Будет забавно если он выиграет кубок. Думаю у фанов МакДэвида будет гореть одно место от этого
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий