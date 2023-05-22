Маршессо о 3:2 с «Далласом»: «Во 2-м перерыве Айкел сказал – мы играем плохо, но это не значит, что не сможем победить»

Джонатан Маршессо высказался о победе над «Далласом» во 2-м матче финала Запада.

« » обыграл «Старс» (3:2 ОТ) во втором матче финала Западной конференции Кубка Стэнли (2-0).

Форвард «Голден Найтс» сравнял счет на 58-й минуте матча и перевел игру в овертайм.

«Во втором перерыве сказал – мы играем плохо, но это не значит, что не сможем победить.

Я не думаю, что мы хорошо сыграли сегодня. Но в плей-офф это вообще не имеет значения. Мы нашли способ выиграть матч и победили», – сказал .