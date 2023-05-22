Дебур о 2:3 с «Вегасом»: «Игра «Далласа» мне очень понравилась. Мы многое исправили по сравнению с первым матчем»

Теги Кубок Стэнли Даллас НХЛ Питер Дебур Вегас Хоккей

Питер Дебур считает, что «Даллас» хорошо играл во 2-м матче с «Вегасом».

«Старс» уступили «Голден Найтс» (2:3 ОТ) во втором матче финала Западной конференции Кубка Стэнли (0-2). 

«Команды, которые далеко идут в плей-офф, умеют выигрывать овертаймах. Мне очень понравилась наша игра сегодня. Было много хорошего, мы многое исправили по сравнению с первым матчем. 

В овертайме наши шансы забить были не хуже, чем у соперника, или даже лучше. Просто нужно использовать их.

Мы могли выиграть обе игры в гостях. Они победили дома, теперь мы должны сделать то же самое. Позитивный момент в том, что сегодня мы сыграли намного лучше, чем в первом матче. Если будем играть так же дома, то у нас будет шанс победить», – сказал Дебур.

«Даллас» здорово вязал «Вегас» весь матч, но зевнул момент в концовке и проиграл в овертайме

3 комментария

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борецЗАнеСправедливость
Ответ Иллидан73
Чувак ты походу не вкуриваешь, если ты на постоянной основе в течение сезона летишь в овертаймах, о каком кубке Стенли может идти речь? Что за хорошие выводы, ты 2-0 летишь уважаемый!! Перехвалили однозначно.
Не гони коней, еще 2-2 будет
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Иллидан73
Чувак ты походу не вкуриваешь, если ты на постоянной основе в течение сезона летишь в овертаймах, о каком кубке Стенли может идти речь? Что за хорошие выводы, ты 2-0 летишь уважаемый!! Перехвалили однозначно.
+1
0
+1
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LOsP06GH
Не думал, что Сегин в такого пассажира превратится!
0
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