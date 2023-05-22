Дебур о 2:3 с «Вегасом»: «Игра «Далласа» мне очень понравилась. Мы многое исправили по сравнению с первым матчем»

Питер Дебур считает, что «Даллас» хорошо играл во 2-м матче с «Вегасом».

«Старс» уступили «Голден Найтс» (2:3 ОТ) во втором матче финала Западной конференции Кубка Стэнли (0-2).

«Команды, которые далеко идут в плей-офф, умеют выигрывать овертаймах. Мне очень понравилась наша игра сегодня. Было много хорошего, мы многое исправили по сравнению с первым матчем.

В овертайме наши шансы забить были не хуже, чем у соперника, или даже лучше. Просто нужно использовать их.

Мы могли выиграть обе игры в гостях. Они победили дома, теперь мы должны сделать то же самое. Позитивный момент в том, что сегодня мы сыграли намного лучше, чем в первом матче. Если будем играть так же дома, то у нас будет шанс победить», – сказал Дебур.

«Даллас» здорово вязал «Вегас» весь матч, но зевнул момент в концовке и проиграл в овертайме