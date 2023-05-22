«Вегас» одержал 4 волевые победы подряд, повторив рекорд Кубка Стэнли

«Вегас» победил «Даллас» (3:2 ОТ, 2-0) во 2-м матче финала Запада, дважды отыгравшись по ходу встречи.

«Голден Найтс» одержали 4-ю волевую победу подряд, повторив рекорд Кубка Стэнли.

Ранее это удалось самому « » (в 2021 году), « » (2015), « » (2012), «Далласу» (2008) и «Монреалю» (1989).

Ранее в текущем плей-офф «Голден Найтс» сделали камбэки в матчах с « » (4:3 ОТ) и «Эдмонтоном» (5:2, 4:3).