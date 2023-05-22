«Вегас» одержал 4 волевые победы подряд, повторив рекорд Кубка Стэнли
«Вегас» победил «Даллас» (3:2 ОТ, 2-0) во 2-м матче финала Запада, дважды отыгравшись по ходу встречи.
«Голден Найтс» одержали 4-ю волевую победу подряд, повторив рекорд Кубка Стэнли.
Ранее это удалось самому «Вегасу» (в 2021 году), «Анахайму» (2015), «Нью-Джерси» (2012), «Далласу» (2008) и «Монреалю» (1989).
Ранее в текущем плей-офф «Голден Найтс» сделали камбэки в матчах с «Далласом» (4:3 ОТ) и «Эдмонтоном» (5:2, 4:3).
Стальные яйца и воля
Это больше актуально для футбола, там да, выиграть уступая в счёте по-ходу матча, потяжелее будет.