«Вегас» одержал 4 волевые победы подряд, повторив рекорд Кубка Стэнли

Теги Нью-Джерси Монреаль Кубок Стэнли Анахайм Даллас НХЛ рекорды Вегас Хоккей

«Вегас» победил «Даллас» (3:2 ОТ, 2-0) во 2-м матче финала Запада, дважды отыгравшись по ходу встречи.

«Голден Найтс» одержали 4-ю волевую победу подряд, повторив рекорд Кубка Стэнли.

Ранее это удалось самому «Вегасу» (в 2021 году), «Анахайму» (2015), «Нью-Джерси» (2012), «Далласу» (2008) и «Монреалю» (1989).

Ранее в текущем плей-офф «Голден Найтс» сделали камбэки в матчах с «Далласом» (4:3 ОТ) и «Эдмонтоном» (5:2, 4:3).

16 комментариев

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dudkinrs82
Из 10 побед в этом году-8 камбеков.
Стальные яйца и воля
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Montenegro Serbian
Ну я считаю, что в хоккее нет смысла акцентировать внимание на "волевых" победах, учитывая что результативность здесь высокая и часто есть качели по-ходу матча, кто ведёт и кто уступает.
Это больше актуально для футбола, там да, выиграть уступая в счёте по-ходу матча, потяжелее будет.
+21
-3
+18
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Сергей Кот
Ответ Reyz
Победа, где команда проигрывала по ходу матча
если другая команда открывает счет-то твоя команда априори проигрывает по ходу матча
+5
-1
+4
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Vadim Mitin
И это ещё без Вадима шипача
+4
-1
+3
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Автомобилист-Екб
Ответ Montenegro Serbian
Ну я считаю, что в хоккее нет смысла акцентировать внимание на "волевых" победах, учитывая что результативность здесь высокая и часто есть качели по-ходу матча, кто ведёт и кто уступает. Это больше актуально для футбола, там да, выиграть уступая в счёте по-ходу матча, потяжелее будет.
ну все равно показатель
+2
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samus13
Ответ Сергей Кот
а каковы критерии "волевой победы"?
сравнить счёт в матче, а потом и победить
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Stigmata
Анахайм-2015 была крутейшая команда. Чикаго все силы отдал, чтобы их остановить в финале запада. Второй и четвёртый матч серии на тоненького. Отличная была битва
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Александр Балабанов
Ответ Сергей Кот
а каковы критерии "волевой победы"?
Хотя бы раз уступать в счете в матче
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Reyz
Ответ Сергей Кот
и все? т.е. фактически любая победа, где счет открыл не ты-волевая?
Победа, где команда проигрывала по ходу матча
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antineutrino
Ответ Montenegro Serbian
Ну я считаю, что в хоккее нет смысла акцентировать внимание на "волевых" победах, учитывая что результативность здесь высокая и часто есть качели по-ходу матча, кто ведёт и кто уступает. Это больше актуально для футбола, там да, выиграть уступая в счёте по-ходу матча, потяжелее будет.
ну да, 4 волевые подряд - обычное дело, всего-то 4 раз в истории
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