«Вегас» отыгрался на 58-й минуте и победил «Даллас» в овертайме во 2-м матче финала Запада
«Вегас» одержал волевую победу над «Далласом» (3:2 ОТ, 2-0) во 2-м матче финальной серии Запада в Кубке Стэнли.
«Голден Найтс» дважды отыгрывались по ходу встречи – на 11-й (1:1) и 58-й минутах (2:2).
На 62-й минуте форвард «Вегаса» Чендлер Стивенсон забросил победную шайбу.
«Даллас» здорово вязал «Вегас» весь матч, но зевнул момент в концовке и проиграл в овертайме
«самая лёгкая ставка, если Даллас доводит игру до овертайма - можно ставить на поражение»