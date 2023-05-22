«Вегас» отыгрался на 58-й минуте и победил «Даллас» в овертайме во 2-м матче финала Запада

« » одержал волевую победу над « » (3:2 ОТ, 2-0) во 2-м матче финальной серии Запада в Кубке Стэнли.

«Голден Найтс» дважды отыгрывались по ходу встречи – на 11-й (1:1) и 58-й минутах (2:2).

На 62-й минуте форвард «Вегаса» забросил победную шайбу.

«Даллас» здорово вязал «Вегас» весь матч, но зевнул момент в концовке и проиграл в овертайме