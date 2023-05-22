«Вегас» отыгрался на 58-й минуте и победил «Даллас» в овертайме во 2-м матче финала Запада

Теги Кубок Стэнли Даллас НХЛ Вегас Чендлер Стивенсон Хоккей

«Вегас» одержал волевую победу над «Далласом» (3:2 ОТ, 2-0) во 2-м матче финальной серии Запада в Кубке Стэнли.

«Голден Найтс» дважды отыгрывались по ходу встречи – на 11-й (1:1) и 58-й минутах (2:2).

На 62-й минуте форвард «Вегаса» Чендлер Стивенсон забросил победную шайбу.

«Даллас» здорово вязал «Вегас» весь матч, но зевнул момент в концовке и проиграл в овертайме 

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
разноцветный логотип
как кто-то после прошлой игры в комментариях писал:
«самая лёгкая ставка, если Даллас доводит игру до овертайма - можно ставить на поражение»
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NACfoRekcuF
У них вся игра такая как третий гол? Пульнули на ту сторону, догнали, потолкались, напихали? Ну, для нетребовательного зрителя сойдет, наверно.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иллидан73
Ответ разноцветный логотип
как кто-то после прошлой игры в комментариях писал: «самая лёгкая ставка, если Даллас доводит игру до овертайма - можно ставить на поражение»
Я просто спокойно выключил трансляцию после 3 периода, ну это весь сезон так...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RBS
Складывается ощущение что Далласу немного не хватает, почти выиграли, но снова нет. А вот Вегас наоборот, кажется играют как получится, а когда время заканчивается, делают результат какой надо, и побеждают. И прикладывают сил дозированно, ровно столько сколько надо, уже экономя силы на финал. Не удивлюсь если они уже сейчас наблюдая за пантерами с ураганами, прикидывают перспективу финала
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий