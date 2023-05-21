Вадим Шипачев рассказал, что хотел бы съездить в отпуск в Америку.

– Чем будете на отдыхе заниматься?

– Гулять, в море купаться. Там обычная жизнь – за продуктами съездил в магазин, с детьми покатался на лодке, еще что-то. В один год на неделю в Мадрид на машине приезжали, один раз в Барселоне были.

– В Америку нет желания в отпуск съездить?

– Хотел бы, но сейчас с визами трудности. Хочется и Вегас посмотреть, и Чикаго – все мои любимые места. Мы с женой разговаривали, что хотели бы съездить в Америку, когда дети подрастут, но с визами, конечно, не получится.

– Вы в казино ходили в Вегасе?

– Ходили, конечно, но я ни разу не играл.

– Почему?

– Я в азартные игры вообще особо не играю.

– Тут ведь дело не в азарте, это как культура.

– Но я ведь посмотрел.

– Вы вообще не азартный человек?

– Ну в карты иногда можно поиграть, когда совсем делать нечего. В нарды мы играли с Лукояновым, когда летали во Владивосток, со Славой Войновым, Хафизулинным, Биляловым. Просто время убиваешь, – сказал нападающий « ».

Напомним, в сезоне-2017/18 провел три матча в НХЛ за «Вегас».