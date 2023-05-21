Шипачев о желании съездить в отпуск в Америку: «Хочется и Вегас посмотреть, и Чикаго – все мои любимые места. Но сейчас с визами трудности»
Вадим Шипачев рассказал, что хотел бы съездить в отпуск в Америку.
– Чем будете на отдыхе заниматься?
– Гулять, в море купаться. Там обычная жизнь – за продуктами съездил в магазин, с детьми покатался на лодке, еще что-то. В один год на неделю в Мадрид на машине приезжали, один раз в Барселоне были.
– В Америку нет желания в отпуск съездить?
– Хотел бы, но сейчас с визами трудности. Хочется и Вегас посмотреть, и Чикаго – все мои любимые места. Мы с женой разговаривали, что хотели бы съездить в Америку, когда дети подрастут, но с визами, конечно, не получится.
– Вы в казино ходили в Вегасе?
– Ходили, конечно, но я ни разу не играл.
– Почему?
– Я в азартные игры вообще особо не играю.
– Тут ведь дело не в азарте, это как культура.
– Но я ведь посмотрел.
– Вы вообще не азартный человек?
– Ну в карты иногда можно поиграть, когда совсем делать нечего. В нарды мы играли с Лукояновым, когда летали во Владивосток, со Славой Войновым, Хафизулинным, Биляловым. Просто время убиваешь, – сказал нападающий «Ак Барса».
Напомним, в сезоне-2017/18 Шипачев провел три матча в НХЛ за «Вегас».
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