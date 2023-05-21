Шипачев о своей результативности: «Пошло только под конец. Получилось 57 очков за 90 игр. Не самый блестящий результат, мягко говоря»

Вадим Шипачев выразил недовольство своей результативностью в сезоне-2022/23.

– В начале сезона вы нервничали, не набирали очки. В каком момент все изменилось?

– Конкретного момента не было. Все шло потихоньку. В итоге пошло только под конец. Получилось 57 очков за 90 игр. Не самый блестящий результат. Мягко говоря.

– Многие набирают гораздо меньше.

– Но от меня ждут другого, – сказал нападающий « ».

В минувшем сезоне провел 68 игр в регулярном чемпионате и набрал 45 (9+36) баллов. В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ на его счету 12 (4+8) очков в 24 матчах.