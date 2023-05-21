Шипачев о своей результативности: «Пошло только под конец. Получилось 57 очков за 90 игр. Не самый блестящий результат, мягко говоря»

Теги Ак Барс КХЛ Вадим Шипачев Спорт-Экспресс Хоккей

Вадим Шипачев выразил недовольство своей результативностью в сезоне-2022/23.

– В начале сезона вы нервничали, не набирали очки. В каком момент все изменилось?

– Конкретного момента не было. Все шло потихоньку. В итоге пошло только под конец. Получилось 57 очков за 90 игр. Не самый блестящий результат. Мягко говоря.

– Многие набирают гораздо меньше.

– Но от меня ждут другого, – сказал нападающий «Ак Барса».

В минувшем сезоне Шипачев провел 68 игр в регулярном чемпионате и набрал 45 (9+36) баллов. В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ на его счету 12 (4+8) очков в 24 матчах.

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3 комментария

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Vadoniy
Давай в следующем сезоне набери столько, сколько ждут, всё ещё впереди!)
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srs
Ждут около 40 очков в плей-офф, ну около половины... а не десять. Должна же быть хоть какая та польза от ультра-дорогостоящих игроков
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srs
Ответ srs
Ждут около 40 очков в плей-офф, ну около половины... а не десять. Должна же быть хоть какая та польза от ультра-дорогостоящих игроков
А ведь когда Морозов забил 9 голов и имел примерно такую результативность за сезон ему предложили унизительный’ контракт. И тот вынужден был уйти. Не желает ли Вадя переподписаться на з/п пониже? Хотя бы во имя усиления состава и шансов на победу в ПО
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