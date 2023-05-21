Аймурзин о переходе в «Северсталь»: «Хочу выступать в КХЛ. Посчитал, что в Череповце буду играть больше, чем в «Салавате»
Нападающий Данил Аймурзин высказался о переходе в «Северсталь».
18 мая «Салават Юлаев» обменял игрока в клуб из Череповца.
– Ты много лет провел в Уфе, но сейчас тебя меняют в «Северсталь». Известно, что решающим фактором в этой сделке стало именно твое желание сменить обстановку. Почему оно возникло?
– Мне предложили хороший вариант продолжения карьеры. Я не скрываю, что хочу играть в КХЛ.
Посчитал, что именно там, в Череповце, я буду играть больше, чем в Уфе. Взвесил все плюсы и минусы и принял такое решение.
Честно говоря, сам не ожидал, что так все получится. Но как вышло, так вышло. В любом случае, я очень рад переходу в «Северсталь», – сказал нападающий.
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