Аймурзин о переходе в «Северсталь»: «Хочу выступать в КХЛ. Посчитал, что в Череповце буду играть больше, чем в «Салавате»

Нападающий Данил Аймурзин высказался о переходе в «Северсталь».

18 мая « » обменял игрока в клуб из Череповца.

– Ты много лет провел в Уфе, но сейчас тебя меняют в «Северсталь». Известно, что решающим фактором в этой сделке стало именно твое желание сменить обстановку. Почему оно возникло?

– Мне предложили хороший вариант продолжения карьеры. Я не скрываю, что хочу играть в .

Посчитал, что именно там, в Череповце, я буду играть больше, чем в Уфе. Взвесил все плюсы и минусы и принял такое решение.

Честно говоря, сам не ожидал, что так все получится. Но как вышло, так вышло. В любом случае, я очень рад переходу в « », – сказал нападающий.