Юрзинов о сокращении лимита в КХЛ: «Очень вовремя. В условиях «железного занавеса» качество легионеров стало еще ниже»

Теги Ак Барс Локомотив Торпедо Владимир Юрзинов КХЛ МХЛ ВХЛ лимит на легионеров Политика Студенческая хоккейная лига Хоккей

Владимир Юрзинов считает правильным решение КХЛ сократить лимит на легионеров.

В следующем сезоне российские клубы смогут вносить в заявку на матчи Фонбет Чемпионата КХЛ максимум трех иностранцев. 

«Практически везде ставка на молодежь сопровождалась и новой политикой по отношению к легионерам.

Казань и Ярославль вошли в чемпионат вообще без иностранцев. Нижний Новгород уже на старте убедился в том, что легионеры не тянут – и постепенно отказался от них. По этому пути пошли и некоторые другие команды.

Еще два-три года назад главным во многих клубах было закупить легионеров и выдать результат сегодня, не думая, что будет завтра. Но в этом сезоне ситуация стала другой, команды КХЛ обратили основное внимание на подшефные команды ВХЛ и МХЛ. Мне бы хотелось, чтобы в КХЛ больше смотрели и на Студенческую лигу, там тоже много талантов. 

Мое мнение – очень вовремя лиге было показано направление по сокращению лимита до трех легионеров. Особенно если учесть их качество, которое в условиях «железного занавеса» стало еще ниже.

Некоторые клубы и агенты поворчали, это понятно, но затем повернулись лицом к своим резервам и пошла работа. Ее результат мы уже увидели по итогам сезона. И увидим в ближайшие годы, когда большая группа молодежи продолжит свой рост», – сказал бывший тренер сборной СССР. 

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19 комментариев

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Иван Буренков
Такая логика всегда меня выносила-чтобы были только лучшие легионеры, давайте их сократим. Но ведь наоборот стало, их качество ухудшается, а цены растут!
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encaro_one
Если эти леги выигрывали конкуренцию у россиян, то качество всей лиги из-за уменьшения лимита упадёт
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продавец-пипец
Ответ encaro_one
Если эти леги выигрывали конкуренцию у россиян, то качество всей лиги из-за уменьшения лимита упадёт
А этот писионер не понимает!!!Деменция достала его!
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Александр Романов
Ну посмотрим как наша сборная сыграет на ЧМ лет через 5 в лучшем случае , вот тогда и аукнится лимит
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Артём Коковихин
Я вообще непонимаю зачем делить хоккеистов на своих и чужих(легов). В нхл практически во всех командах американцев играет меньше чем игроков из других стран, и уровень лиги от этого только растёт т.к нету ни каких ограничений. Я считаю что лимит стоит убрать полностью или вернуть хотя бы как было 5 иностранцев.
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Сергей
Дедушка не в себе?
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Амфитрион
Ну если качество такое низкое, зачем же лимит?
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росхоккей
Судя по всему процесс по превращению КХЛ в российский чемпионат 90-х годов все больше ускоряется. Более-менее приличные игроки уже давно свалили в Америку. Молодняк, учитывая опыт Федотова, будет осторожен и при первой возможности будет сваливать в Штаты или Европу, как было при развале совка. Поэтому, не удивлюсь, когда допустят россиян до ЧМ, в сборной будут кататься масочники или списанные вхловцы. Мдэ...
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alklimov2018
Вообще-то сначала озвучивается цель, а потом инструменты для достижения.
Цели пока никто не озвучил.
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Сергей Орлов
Неумный совецкий человек.
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Rudenzik
Должна быть здоровая конкуренция между российскими игроками и легионерами, таких искусственных ограничений не должно быть
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Поговорим о разном
Всё сложил разное "в одну корзинку". Если Казань и Ярославль вошли в чемпионат вообще без иностранцев и Нижний Новгород отказался - тогда зачем лимит на них в три человека???? Иностранцев же вообще нет. Многие клубы от них отказываются естественным путём. Почему он теперь то по времени выгоден? Не понимаю Юрзинова. Логичнее, что надо было вводить раньше - когда в клубах по шесть-семь было. А сейчас то они не мешают. Одни сами уехали. А другие, если "не тянут" - их всё равно не продлевают клубы. Юрзинов как-то перевёл "старое время" - в новую реальность.. И ещё одно не понятно. Про студенческую лигу. Если там есть много талантов - тогда почему они в этой лиге сами то играют? Если обстоятельства по жизни (не хотят посвящать себя большому спорту, а только временно для развлечения) - тогда им не легионеры мешают. А скорее: они таланты не такого большого масштаба, чтобы на уровне КХЛ серьёзный результат давать. Просто любительский спорт и всё. Но КХЛ то - профессиональный спорт. Тоже не понятно - к чему Юрзинов клонит.
А по мне: запреты и не "натуральные" меры - плохо. Естественный путь - лучше с легионерской ситуацией справится. А слабый или очень ленивый от природы спортсмен - таковым и останется. Настоящий талант сам по себе не исчезает. Например Анисину: Жердёву; Филатову не порядки в Лигах помешали. Это отговорки - про недостаток тренерского доверия. Сами свой талант "закопали".
И Юрзинов о первостепенных проблемах не всё четко сказал, а только одно к другому присоединил. Вот "железный занавес" для нашего хоккея - самый большой вред. Молодёжная сборная не допускается на турниры. И это самое плохое для них. Там раньше много опыта набирались ребята. Одна суперсерия с Канадцами - сильная "прокачка" перед ЧМ была. Первую "закалку" в сборной получали. Ярким потом и больше времени в клубах давали. А по студенческим лигам их не будут всё равно теперь разыскивать.
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Maxim Vasnechov
Если бы был железный занавес, Юрзинов(и ему подобные пенсы) бы сидел, и не пиликал. Так как про НХЛ, уровень игры там и прочее - ничего бы не знал. Сейчас может просто каждый глянуть вечером турнир лучших, сравнить "уровень".
Мне интересно, когда старые маразматики, догадаются до выхода - просто запретить интернет. Ведь тогда можно с экранов ТВ втирать, что наша сборная победила всех, а Ротенберг - лучших тренер вселенной.
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Михаил Опякин
Не обращайте внимание, Юрзинову занавес на голову упал
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Al561
Тогда уж могли совсем от легионеров отказаться, включая натурализованных, только свои плюс казахи, белорусы, Куньлунь вообще убрать.
Но при этом надо было бы потолок на 200 млн снизить, без всяких превышений, чтоб ограничить рост зарплат и выровнять возможности команд.
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grom55
Как связан лимит с качством игроков ? Любые леги усилят конкуренцию.
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Strannix
Очень вовремя, конечно) ска скупает всё что движется, при том что у них уже 90% всей талантливой молодёжи уже скуплено было. Куда остальным клубам деваться?
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