Юрзинов о сокращении лимита в КХЛ: «Очень вовремя. В условиях «железного занавеса» качество легионеров стало еще ниже»

Владимир Юрзинов считает правильным решение КХЛ сократить лимит на легионеров.

В следующем сезоне российские клубы смогут вносить в заявку на матчи Фонбет Чемпионата КХЛ максимум трех иностранцев.

«Практически везде ставка на молодежь сопровождалась и новой политикой по отношению к легионерам.

Казань и Ярославль вошли в чемпионат вообще без иностранцев. Нижний Новгород уже на старте убедился в том, что легионеры не тянут – и постепенно отказался от них. По этому пути пошли и некоторые другие команды.

Еще два-три года назад главным во многих клубах было закупить легионеров и выдать результат сегодня, не думая, что будет завтра. Но в этом сезоне ситуация стала другой, команды обратили основное внимание на подшефные команды ВХЛ и МХЛ. Мне бы хотелось, чтобы в КХЛ больше смотрели и на Студенческую лигу, там тоже много талантов.

Мое мнение – очень вовремя лиге было показано направление по сокращению лимита до трех легионеров. Особенно если учесть их качество, которое в условиях «железного занавеса» стало еще ниже.

Некоторые клубы и агенты поворчали, это понятно, но затем повернулись лицом к своим резервам и пошла работа. Ее результат мы уже увидели по итогам сезона. И увидим в ближайшие годы, когда большая группа молодежи продолжит свой рост», – сказал бывший тренер сборной СССР.