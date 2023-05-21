Юрзинов о сокращении лимита в КХЛ: «Очень вовремя. В условиях «железного занавеса» качество легионеров стало еще ниже»
Владимир Юрзинов считает правильным решение КХЛ сократить лимит на легионеров.
В следующем сезоне российские клубы смогут вносить в заявку на матчи Фонбет Чемпионата КХЛ максимум трех иностранцев.
«Практически везде ставка на молодежь сопровождалась и новой политикой по отношению к легионерам.
Казань и Ярославль вошли в чемпионат вообще без иностранцев. Нижний Новгород уже на старте убедился в том, что легионеры не тянут – и постепенно отказался от них. По этому пути пошли и некоторые другие команды.
Еще два-три года назад главным во многих клубах было закупить легионеров и выдать результат сегодня, не думая, что будет завтра. Но в этом сезоне ситуация стала другой, команды КХЛ обратили основное внимание на подшефные команды ВХЛ и МХЛ. Мне бы хотелось, чтобы в КХЛ больше смотрели и на Студенческую лигу, там тоже много талантов.
Мое мнение – очень вовремя лиге было показано направление по сокращению лимита до трех легионеров. Особенно если учесть их качество, которое в условиях «железного занавеса» стало еще ниже.
Некоторые клубы и агенты поворчали, это понятно, но затем повернулись лицом к своим резервам и пошла работа. Ее результат мы уже увидели по итогам сезона. И увидим в ближайшие годы, когда большая группа молодежи продолжит свой рост», – сказал бывший тренер сборной СССР.
Цели пока никто не озвучил.
А по мне: запреты и не "натуральные" меры - плохо. Естественный путь - лучше с легионерской ситуацией справится. А слабый или очень ленивый от природы спортсмен - таковым и останется. Настоящий талант сам по себе не исчезает. Например Анисину: Жердёву; Филатову не порядки в Лигах помешали. Это отговорки - про недостаток тренерского доверия. Сами свой талант "закопали".
И Юрзинов о первостепенных проблемах не всё четко сказал, а только одно к другому присоединил. Вот "железный занавес" для нашего хоккея - самый большой вред. Молодёжная сборная не допускается на турниры. И это самое плохое для них. Там раньше много опыта набирались ребята. Одна суперсерия с Канадцами - сильная "прокачка" перед ЧМ была. Первую "закалку" в сборной получали. Ярким потом и больше времени в клубах давали. А по студенческим лигам их не будут всё равно теперь разыскивать.
Мне интересно, когда старые маразматики, догадаются до выхода - просто запретить интернет. Ведь тогда можно с экранов ТВ втирать, что наша сборная победила всех, а Ротенберг - лучших тренер вселенной.
Но при этом надо было бы потолок на 200 млн снизить, без всяких превышений, чтоб ограничить рост зарплат и выровнять возможности команд.