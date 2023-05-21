Бучельников и Попугаев перейдут из СКА в «Ладу» (Metaratings)

Никита Попугаев и Дмитрий Бучельников продолжат карьеру в «Ладе».

Как сообщает Metaratings, нападающие в ближайшее время перейдут из СКА в клуб из Тольятти.

В минувшем сезоне 24-летний Попугаев набрал 18 (9+9) очков в 54 матчах регулярного чемпионата. В 1 игре плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он не отметился результативными действиями.

19-летний Бучельников провел 10 игр в КХЛ и набрал 2 (1+1) балла. Большую часть сезона он провел в ВХЛ. В его активе 28 (15+13) очков в 35 играх регулярки за «СКА-Неву». В плей-офф на его счету 2 (1+1) балла в 6 играх.

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