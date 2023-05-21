Бучельников и Попугаев перейдут из СКА в «Ладу» (Metaratings)

Теги Лада СКА возможные переходы КХЛ СКА-Нева ВХЛ Никита А. Попугаев Дмитрий Бучельников Хоккей

Никита Попугаев и Дмитрий Бучельников продолжат карьеру в «Ладе».

Как сообщает Metaratings, нападающие в ближайшее время перейдут из СКА в клуб из Тольятти.

В минувшем сезоне 24-летний Попугаев набрал 18 (9+9) очков в 54 матчах регулярного чемпионата. В 1 игре плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он не отметился результативными действиями.

19-летний Бучельников провел 10 игр в КХЛ и набрал 2 (1+1) балла. Большую часть сезона он провел в ВХЛ. В его активе 28 (15+13) очков в 35 играх регулярки за «СКА-Неву». В плей-офф на его счету 2 (1+1) балла в 6 играх.  

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24 комментария

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*BG*
И внизу ссылка на отрывок из интервью директора Лады: "Мы не будем фарм-клубом СКА..."
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+34
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Hell-On Earth
Не фарм)
+20
-1
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Ыжык
Ещё кто то радуется возвращению Лады?
+17
-5
+12
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Strannix
Ответ *BG*
И внизу ссылка на отрывок из интервью директора Лады: "Мы не будем фарм-клубом СКА..."
Он просто ещё этого не знает)
+10
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+10
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Strannix
Ответ sneguvkin
Комментарии нубиков доставили! Ну да, пускай лучше Лада играет ВХЛвцами и болтается на дне, чем усилится квалифицированными игроками
Ну давай ска скупит всех, и просто будет свои фармы ими усиливать, а остальные пусть играют вхловцами
+6
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marshal .masha
Какой там уже по счету фарм у СКА? Надо бы им еще хоккеистов подкупить, а то на все фармы народу может не хватить.)
+4
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вован63
В ска игроками играют как пешками, взяли на лавке промурыжали и выкинули.
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йозе марино
ой, такая неожиданность, теперь скешки могут говарить, "мы не только всё скупаем, но и продаём"(раздаём, молодых или неликвид) наигрывать под плей оф для ске или на будущее, позорище...лига фарм клубов..
+6
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Fullhouse
Ответ *BG*
И внизу ссылка на отрывок из интервью директора Лады: "Мы не будем фарм-клубом СКА..."
Иронично)
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Stanley Cup
Не фарм-клуб - и точка
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*BG*
Ответ Strannix
Он просто ещё этого не знает)
Да знает. Но кто же такое признает-то?
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Сергей Омиго
А почему бы Попугаева не вернуть на место в хкСочи,еще сезон не начался,а уже хочется видить ска,где угодно ,только не в КХЛ
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Александр Романов
Лада самостоятельный клуб
Нам игроки не нужны из ска
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цэсемьэр
статистически в этом нет ничего удивительного - самый большой и бестолковый ростер надо как-то чистить.
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Morozov92
Это первые сильные новички вам же сказали 2/3 дня
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Кеша
Попугаев воспитанник московского Динамо в 14 лет перешел в ЦСКА - такое часто практикуется , игроки в таком возрасте ходят из ЦСКА В ДИНАМО и обратно. Потом походил по клубам прилично, попал в Сочи оттуда был обменян в ска и вот теперь Тольятти . Следующим клубом будет , видимо , Хумо.
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*BG*
Ответ sneguvkin
Ну так пусть твой Оллс тоже подкинет Ладе парочку игроков!
Зачем ЦСКА отдавать игроков в еще один фарм СКА? У нас лишних игроков нет. А ненужных (Брюквин, Ярош) уберут в межсезонье.
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KRAN
Ответ sneguvkin
Ну так пусть твой Оллс тоже подкинет Ладе парочку игроков!
Попугаев воспитанник ЦСКА.
Поправка. Ошибочка вышла, он у нас только последние 2 года занимался.
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Кеша
Ответ Александр Романов
Лада самостоятельный клуб Нам игроки не нужны из ска
Звучит , как анекдот. Рафик Якубов с вашим тезисом не согласен.
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