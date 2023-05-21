Бобровский отразил 19 из 20 бросков «Каролины» в 1-м периоде – 3-й результат в истории «Флориды» в плей-офф

Теги Каролина Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский Жозе Теодор НХЛ Спенсер Найт Хоккей

Сергей Бобровский отразил 19 из 20 бросков «Каролины» в 1-м периоде.

Россиянин был признан 1-й звездой матча с «Каролиной» (2:1 ОТ, 2-0) в финале Востока.

Вратарь «Флориды» отразил 37 бросков из 38, в том числе 19 из 20 – в первом периоде. 

Больше бросков за один период матча плей-офф (любой) отбивали только 2 вратаря в истории клуба.

Это Жозе Теодор (2012, 23 сэйва в первом периоде матча с «Нью-Джерси») и Спенсер Найт (2021, 21 сэйв в первом периоде матча с «Тампой»). 

Бобровский стал 1-й звездой матча с «Каролиной», отбив 37 бросков из 38. Он лидирует по победам (9) в этом плей-офф среди вратарей

8 комментариев

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Алекс Клиторман
Бобровский уже в тройке лучших вратарей по стате, что по проценту отражённых, что по пропущенным шайбам, ну а по победам он вообще первый.
+12
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HCBV
Бобровский проводит лучший плей-офф в жизни, да и вообще так как сейчас он даже в лучшие годы не играл, феноменально!
+5
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42mk@
После первого периода думал что пантеры всё
+4
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Андрей Трубецкой
Флорида возьмет кс, прям 200%
+4
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Lanzar
Лучший вратарь плей офф - без конкурентов. Сегодня он игру затащил.
+2
0
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Evincive
Плей-офф имени Бобровского.
+2
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LOsP06GH
Ответ Владимир Кувшинов
Флорида должны после каждого матча на колени вставать перед Бобровскийм и молится!!
Что вы всё время ересь и чушь какую то несёте!
+3
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