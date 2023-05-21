Бобровский отразил 19 из 20 бросков «Каролины» в 1-м периоде – 3-й результат в истории «Флориды» в плей-офф

Сергей Бобровский отразил 19 из 20 бросков «Каролины» в 1-м периоде.

Россиянин был признан 1-й звездой матча с «Каролиной» (2:1 ОТ, 2-0) в финале Востока.

Вратарь «Флориды» отразил 37 бросков из 38, в том числе 19 из 20 – в первом периоде.

Больше бросков за один период матча плей-офф (любой) отбивали только 2 вратаря в истории клуба.

Это Жозе Теодор (2012, 23 сэйва в первом периоде матча с «Нью-Джерси») и Спенсер Найт (2021, 21 сэйв в первом периоде матча с «Тампой»).

Бобровский стал 1-й звездой матча с «Каролиной», отбив 37 бросков из 38. Он лидирует по победам (9) в этом плей-офф среди вратарей