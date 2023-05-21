Владимир Юрзинов: «СКА одним из первых переориентировался с легионеров на работу по насыщению команды воспитанниками из своей системы. Задал новую моду»

Теги СКА Владимир Юрзинов КХЛ Дмитрий Яшкин Хоккей

Владимир Юрзинов отметил, что СКА задал новую моду в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Самым ценным игроком сезона стал его лучший бомбардир и снайпер, легионер Дмитрий Яшкин из СКА.

– Яшкина можно назвать легионером с большой натяжкой, он наша школа, таких в КХЛ – единицы.

А СКА оказался одним из первых, кто увидел перспективу нового направления и переориентировался с легионеров на работу по насыщению команды молодыми воспитанниками из своей системы. Я бы даже сказал, задал новую моду, – сказал бывший тренер сборной СССР. 

Юрзинов о сокращении лимита в КХЛ: «Очень вовремя. В условиях «железного занавеса» качество легионеров стало еще ниже»

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29 комментариев

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Dundee
Такой лизун. Старых на пенсию. Деменция нашего хоккея. Третьяка в первую очередь
+24
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Strannix
Именно по этому ска сейчас скупает всё, что умеет клюшку в руках держать?
+19
-1
+18
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Кавабунга Шреддоголовый
И в это очень хорошо вписываются 110 млн для Грицюка. Ну как влитые
+17
0
+17
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Rudenzik
Опять эти знаменитые питерские воспитаники
+12
0
+12
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J-12
кому они это говорят? для кого? Ведь легко зайти и проверить что это ложь
+10
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Александр Василич
Ответ Rudenzik
Опять эти знаменитые питерские воспитаники
из Чехии))
+8
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GoodZilla
Назовите 3-4 воспитанников СКА, которые играют в основном составе сейчас (провели более 30 матчей за Питер в регулярке)
+8
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Dima Lopatin
Королевство кривых зеркал
+7
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Melnikov1968
Никакое это не насыщения, а обычный грабёж других команд за счёт финансовых возможностей. Юрзинов всегда был тряпкой.
+7
0
+7
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loktevy@mail.ru
Сбор всех лучших ото всех клубов. Безграничное бабло, - это система? Ну не знаю.... Юрзинову - старшему хорошей пенсии.
+6
0
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selachii
Очень забавно звучит заголовок на фоне новости об оффершите)
+6
0
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Валера Синюков
Ну уж Юрзинову врать совсем не клицу, он же прекрасно знает, что никакой системы СКА нет, а есть наглое воровство по системе Ротенберг, клуб КХЛ имеет три фарм клуба, а это значит четыре потолка по 900 миллионов, не хило Рома замутил, в НХЛ его давно посадили бы за махинации!
+6
0
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Rammstein2010
Ответ Alexis80
Ну, ладно Кожевников с Назаровым такое сказали бы, но от Юрзинова совсем неожиданно, уважаемый же человек.
Вместе с возрастом к людям приходит мудрость. Но не ко всем .
+5
0
+5
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Strannix
Ответ Alexis80
Ну, ладно Кожевников с Назаровым такое сказали бы, но от Юрзинова совсем неожиданно, уважаемый же человек.
Так он давно в одной компании с Ромкой тусит
+5
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Алексей Тарлыков
Наша школа, новая мода-смех да и только. СКА отказались от легов, скупили половину лиги и лимит сократился -чего только не перепробовали, а чемпионства нет
+4
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Alexis80
Ну, ладно Кожевников с Назаровым такое сказали бы, но от Юрзинова совсем неожиданно, уважаемый же человек.
+3
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alklimov2018
"Голый король", Г-Х Андерсен.
+2
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Валера Синюков
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
И в это очень хорошо вписываются 110 млн для Грицюка. Ну как влитые
И 120 млн хк Динамо Минск за двух игроков
+2
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vatto
позорище от мэтра не существующей станы...
+2
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Александр Василич
Владимиры Владимировичи все (как бы помякше)) преувеличивают??
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цэсемьэр
какую моду, губить таланты? так это ещё Локомотив задолго до них придумал, только настолько внаглую не грабил другие команды, а ДЮСШ шерстил.
+1
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Густав Штраммер
ахахах хорош...
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продавец-пипец
ИЗ КАКОЙ "СВОЕЙ СТСТЕМЫ"????ОН ЧТО, С ЛУНЫ СВАЛИЛСЯ????!!!!🤡
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Огюст
Юрзинов , а ты разве не видел ,что например Локомотив прошлый Чемпионат отыграл без легионеров весь сезон !
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продавец-пипец
Ответ Alexis80
Ну, ладно Кожевников с Назаровым такое сказали бы, но от Юрзинова совсем неожиданно, уважаемый же человек.
УВАЖАЕМЫЙ, НО СТАРОГЛУПЫЙ!🤡
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