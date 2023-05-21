Владимир Юрзинов: «СКА одним из первых переориентировался с легионеров на работу по насыщению команды воспитанниками из своей системы. Задал новую моду»

Владимир Юрзинов отметил, что СКА задал новую моду в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Самым ценным игроком сезона стал его лучший бомбардир и снайпер, легионер из .

– Яшкина можно назвать легионером с большой натяжкой, он наша школа, таких в КХЛ – единицы.

А СКА оказался одним из первых, кто увидел перспективу нового направления и переориентировался с легионеров на работу по насыщению команды молодыми воспитанниками из своей системы. Я бы даже сказал, задал новую моду, – сказал бывший тренер сборной СССР.

Юрзинов о сокращении лимита в КХЛ: «Очень вовремя. В условиях «железного занавеса» качество легионеров стало еще ниже»