Шипачев об «Ак Барсе» при Знарке: «У нас не было кланов! Он слушал всех. Общался со мной, с Радуловым, с другими ребятами»

Теги Ак Барс Дмитрий Кагарлицкий Александр Радулов Олег Знарок КХЛ Вадим Шипачев Спорт-Экспресс Дмитрий Воронков Хоккей

Вадим Шипачев опроверг слухи о том, что в «Ак Барсе» было разделение игроков на кланы.

– Вы не любите вспоминать старых тренеров. Ушли и ушли. Но с уходом Знарка в команде пропали кланы.

– Да у нас не было кланов! Знарок слушал всех. Вызывал, со всеми общался. И со мной, и с Радуловым, с другими ребятами.

Я уже высказывал мысль: когда Радулова на время вывели из состава, надо было, чтобы и со мной одновременно поступили точно так же. Тогда ушли бы все разговоры о любимчиках.

– А вы разве не были любимчиком у Знарка?

–  У каждого тренера есть игроки, с кем ему нравится работать. В этом ничего нет плохого. Думаю, на этом можно закрыть тему кланов.

– Но они же были! Ваш, радуловский и местный.

– Мы сидели в раздевалке втроем: я, Радулов и Кагарлицкий. Общались постоянно друг с другом. И на тему хоккея, и на другие. Обсуждали детей.

Есть, например, Воронков, который пока молод и дети ему неинтересны, особенно чужие. Он общается с кем-то на свои темы. А так, все разговаривают со всеми. В основном, общения вне льда мало, так как дома в основном занимаюсь детьми, – сказал нападающий «Ак Барса» Шипачев

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4 комментария

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srs
Жаль, что не было возможности глянуть на полный сезон Усов в АБ. Взял и ушел на петиционной волне, вряд ли такое приятно...
А Шипачев держит отметку 10 плюс минус очков в плей-офф, стабилен. Возможно самые дорогие пол-очка игра в истории ПО турниров. В равных составах его звено как пятое по полезности. Как тут не вспоминать с теплотой времена доминаторов ЗМ
+1
0
+1
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counsel
Ответ Кеша
Комментарий удален пользователем
Прогибается, не прогибается, а результата в Ак Барсе не было
+3
-2
+1
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Сергей Орлов
Шевченко виднее)
0
0
0
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Кеша
Комментарий удален пользователем
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