Шипачев об «Ак Барсе» при Знарке: «У нас не было кланов! Он слушал всех. Общался со мной, с Радуловым, с другими ребятами»
Вадим Шипачев опроверг слухи о том, что в «Ак Барсе» было разделение игроков на кланы.
– Вы не любите вспоминать старых тренеров. Ушли и ушли. Но с уходом Знарка в команде пропали кланы.
– Да у нас не было кланов! Знарок слушал всех. Вызывал, со всеми общался. И со мной, и с Радуловым, с другими ребятами.
Я уже высказывал мысль: когда Радулова на время вывели из состава, надо было, чтобы и со мной одновременно поступили точно так же. Тогда ушли бы все разговоры о любимчиках.
– А вы разве не были любимчиком у Знарка?
– У каждого тренера есть игроки, с кем ему нравится работать. В этом ничего нет плохого. Думаю, на этом можно закрыть тему кланов.
– Но они же были! Ваш, радуловский и местный.
– Мы сидели в раздевалке втроем: я, Радулов и Кагарлицкий. Общались постоянно друг с другом. И на тему хоккея, и на другие. Обсуждали детей.
Есть, например, Воронков, который пока молод и дети ему неинтересны, особенно чужие. Он общается с кем-то на свои темы. А так, все разговаривают со всеми. В основном, общения вне льда мало, так как дома в основном занимаюсь детьми, – сказал нападающий «Ак Барса» Шипачев.
А Шипачев держит отметку 10 плюс минус очков в плей-офф, стабилен. Возможно самые дорогие пол-очка игра в истории ПО турниров. В равных составах его звено как пятое по полезности. Как тут не вспоминать с теплотой времена доминаторов ЗМ