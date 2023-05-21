В Ассоциацию хоккея исламских стран войдут Катар, Кувейт, Индонезия и Малайзия

К Ассоциации хоккея исламских стран присоединятся Катар, Кувейт, Индонезия и Малайзия.

Об этом сообщил директор АНО ДПО «Казанский Международный Институт сотрудничества со странами Африки и Ближнего Востока» Фисал Атеф Абделрауф Хассан в рамках Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum».

«Мы получили поддержку президента Федерации хоккея Республики Татарстан Наиля Маганова», – отметил Хассан.

Он также выразил надежду на поддержку от «Ак Барса» в плане проведения турниров и развития хоккея. Сообщается, что подготовлен соответствующий план.

Ассоциация хоккея исламских стран была учреждена 17 января в Казани, в нее вошли Федерация хоккея Республики Татарстан и федерации хоккея 13 стран – ОАЭ, Саудовской Аравии, Марокко, Алжира, Омана, Бахрейна, Ирана, Монголии, Туркмении, Узбекистана, Киргизии, Казахстана, Турции.