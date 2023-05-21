В Ассоциацию хоккея исламских стран войдут Катар, Кувейт, Индонезия и Малайзия

Теги Ак Барс КХЛ Наиль Маганов религия Хоккей

К Ассоциации хоккея исламских стран присоединятся Катар, Кувейт, Индонезия и Малайзия.

Об этом сообщил директор АНО ДПО «Казанский Международный Институт сотрудничества со странами Африки и Ближнего Востока» Фисал Атеф Абделрауф Хассан в рамках Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum».

«Мы получили поддержку президента Федерации хоккея Республики Татарстан Наиля Маганова», – отметил Хассан.

Он также выразил надежду на поддержку от «Ак Барса» в плане проведения турниров и развития хоккея. Сообщается, что подготовлен соответствующий план.

Ассоциация хоккея исламских стран была учреждена 17 января в Казани, в нее вошли Федерация хоккея Республики Татарстан и федерации хоккея 13 стран – ОАЭ, Саудовской Аравии, Марокко, Алжира, Омана, Бахрейна, Ирана, Монголии, Туркмении, Узбекистана, Киргизии, Казахстана, Турции.

10 комментариев

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Rudenzik
А вот и соперники на следующию суперсерию нашлись
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Сергей Омиго
И Катар и Кувейт в состоянии купить лучших мировых тренеров и ведущих канадцев,так,что ехидничать и юродствовать рано
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Вадим Абдуллин
Ответ Rudenzik
А вот и соперники на следующию суперсерию нашлись
на самом деле можно собрать неплохую сборную из российских и казахских мусульман
+3
-2
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Bashibuzuck
Ответ Rudenzik
А вот и соперники на следующию суперсерию нашлись
Специально для этой серии создадут сборную Россия24, спонсором выступит одноименный канал😁
+3
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Bashibuzuck
Сборной Таджикистана не вижу в списке, что за упущение?🤨😁
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Empress
А я радуюсь! Закрыты ворота на запад, так вот они: Роналдо, Месси и другие скоро все топы там будут. Так же будет и с хоккеем! Вопрос времени.
А диванные критики пусть дальше смотрят свой нхл и чм.
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Эд..19
Ответ Ми Ша
И здесь без России
Читай внимательнее: «Федерация хоккея Республики Татарстан». Конституцию напомнить, какие регионы входят в РФ? Без России этой Ассоциации никогда бы не было.
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