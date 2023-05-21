Тимофей Ковгореня: «Ротенберг орал на вратаря после 1-го матча в Минске. Видно было, что тренер заведенный. Но ничего, проигрывать тоже надо уметь»

Тимофей Ковгореня рассказал о поведении Романа Ротенберга после 7-го матча против Беларуси.

обыграла «Россию 25» (3:2) в 7-й игре в Минске в рамках «Лига Ставок Большой тур сборной».

– Турнир является товарищеским, но по накалу было много силовой борьбы и травм. С чем это связано, на твой взгляд?

– Считаю, это потому, что здесь играют профессионалы высоко уровня, особенно из . Может, кто-то также играл за океаном. Как правило, хоккеисты такого уровня не будут выходить на лед не в полную силу и без настроя. Если играешь, то играешь по нормальному.

Со стороны это выглядит как товарищеский матч, но для хоккеистов это такая же борьба, как в регулярном сезоне или плей-офф.

Где-то лишний раз никто не бил в тело, особенно в первых матчах. Все понимали, что это конец сезона. Но в заключительных матчах все стало жарче, может, потому что копилась злость, агрессия. Никто не хотел проигрывать, поэтому и по настроению выходило, что начиналась рубка.

Роман Борисович [Ротенберг] на вратаря своего орал после первого матча в Минске. Когда все стояли на синих линиях, то прям очень хорошо на него кричал. Смотрел со стороны, видно было, что тренер заведенный. Но ничего, проигрывать тоже надо уметь, – сказал защитник сборной Беларуси.