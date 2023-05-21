Максим Федотов о том, что Ротенберг сравнил его с Макаром: «Приятно, что Роман Борисович сказал такие слова, но их надо оправдывать»

Теги Торпедо Колорадо Игорь Ларионов КХЛ Роман Ротенберг Кэйл Макар Максим Федотов сборная России U25 Хоккей

Максим Федотов высказался о том, что Роман Ротенберг сравнил его с Кэйлом Макаром.

После матча со сборной Беларуси в Туле главный тренер «России 25» сказал: «Почему все говорят о МакареМаксим Федотов играет не хуже. Он показал наш русский характер».

Роман Ротенберг во время турне сделал громкое заявление, сравнив вас с Макаром. Как отреагировали на это?

– Мы на эту тему и с Игорем Николаевичем Ларионовым разговаривали. Но я давно слежу за Кэйлом и другими выдающимися защитниками, стараюсь что-то у них перенимать.

Приятно, что Роман Борисович сказал такие слова, но их надо оправдывать, для этого необходимо еще немало работать и прогрессировать, чтобы приблизиться к такому уровню, – сказал защитник «Торпедо». 

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14 комментариев

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Джесси Пинкман
Да если этот гусь Беларусь с Канадой сравнивает, то лучше вообще это никак не комментировать.
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Александр Романов
Здравствуй ска
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Кеша
Молодец , что в контексте сказанного Ротенбергом сразу упомянул Ларионова. Наш парень. Значит не побежит , если поманят кисельными берегами и молочными реками.
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aalto
роман борисыч че токо не говорит. его слова надо на ноль множить
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AzorskyCyk
Роман Борисович, Федотов так же силен, как Макар? Вротенберг: Нет, просто он, как и Макар демонстрирует свой русский характер! Ведь Макаров русский хоккеист? Даже ведь?...Он и за СКА играл, Лерку Кудрявцеву шевелил..
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продавец-пипец
Да это ротоберг ляпнул потому, что он больше никого из праворуких защитников из НХЛ не знает!!! 🤡🤡🤡
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Al561
Нашел кого слушать))
"Кто говорит громко, не говорит ничего" (цитата из фильма)
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Сергей Орлов
Романборисыч просто очень глупый мужчина.
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Матроскин52
Надеюсь Макс в Торпедо надолго! И не надо ни с кем сравнивать-он наш Макс Федотов! Верим в команду!
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Костя Кот
нейросеть точнее скажет, чем этот сынишка
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Melnikov1968
Все эти сравнения штука весьма условная и некорректная. Разные лиги, разные соперники, разные партнёры. Можно пожалуй сравнить скорость, силу броска. А вот как сравнить игровой интеллект?
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Дима Рогач
чбд?
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Андрей Лосев
Смотри, Макс, не зазнайся теперь)) Макар то ого величина. Глыба.
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Strannix
Ждём переход в ску
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