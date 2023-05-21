Максим Федотов о том, что Ротенберг сравнил его с Макаром: «Приятно, что Роман Борисович сказал такие слова, но их надо оправдывать»

Максим Федотов высказался о том, что Роман Ротенберг сравнил его с Кэйлом Макаром.

После матча со сборной Беларуси в Туле главный тренер «России 25» сказал: «Почему все говорят о ? играет не хуже. Он показал наш русский характер».

– во время турне сделал громкое заявление, сравнив вас с Макаром. Как отреагировали на это?

– Мы на эту тему и с Игорем Николаевичем Ларионовым разговаривали. Но я давно слежу за Кэйлом и другими выдающимися защитниками, стараюсь что-то у них перенимать.

Приятно, что Роман Борисович сказал такие слова, но их надо оправдывать, для этого необходимо еще немало работать и прогрессировать, чтобы приблизиться к такому уровню, – сказал защитник « ».