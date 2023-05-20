12 млн зрителей смотрели игры «России 25» в прямом эфире. Суммарный охват аудитории – 187,3 млн
ФХР рассказала о внимании к матчам сборной России до 25 лет.
Сборная «России 25» под руководством Романа Ротенберга провела восемь матчей с командой Беларуси в рамках турне и одержала шесть побед.
Еще в одном матче «Россия 25» победила сборную Казахстана.
Федерация хоккея России сообщила, что суммарный охват аудитории игр сборной составил 187,3 миллиона.
111,3 миллиона составил суммарный охват в социальных сетях и среди блогеров.
5,9 тысяч – публикации про команду в социальных сетях, 2,4 тысячи – публикации про турне в соцсетях.
82 миллиона – охват в средствах массовой информации, 5,4 тысячи – публикации в СМИ.
12 миллионов – зрители в прямом эфире.
Роман Ротенберг круто поработал, чтобы турне «России 25» не прошло в тишине. Мы смеялись, но обсуждали его
Разминается перед 2024.
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