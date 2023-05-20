12 млн зрителей смотрели игры «России 25» в прямом эфире. Суммарный охват аудитории – 187,3 млн

Теги ФХР Сборная России по хоккею болельщики телевидение Сборная Беларуси по хоккею КХЛ Роман Ротенберг соцсети сборная России U25 Хоккей

ФХР рассказала о внимании к матчам сборной России до 25 лет.

Сборная «России 25» под руководством Романа Ротенберга провела восемь матчей с командой Беларуси в рамках турне и одержала шесть побед.

Еще в одном матче «Россия 25» победила сборную Казахстана.

Федерация хоккея России сообщила, что суммарный охват аудитории игр сборной составил 187,3 миллиона.

111,3 миллиона составил суммарный охват в социальных сетях и среди блогеров.

5,9 тысяч – публикации про команду в социальных сетях, 2,4 тысячи – публикации про турне в соцсетях.

82 миллиона – охват в средствах массовой информации, 5,4 тысячи – публикации в СМИ.

12 миллионов – зрители в прямом эфире.

Роман Ротенберг круто поработал, чтобы турне «России 25» не прошло в тишине. Мы смеялись, но обсуждали его

45 комментариев

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J-12
ага, триллионов
+79
-3
+76
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Mystic Stylezzz
и это только в нашей галактике
+71
-1
+70
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ДудьСдулся
Панфилова подсчитала.
Разминается перед 2024.
+49
-3
+46
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Matador
не верю. ни одного человека не знаю кто смотрел бы этот балаган
+28
0
+28
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цэсемьэр
ни секунды не посмотрел. ни в прямом эфире, ни в записи.
+29
-1
+28
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marshal .masha
Ответ Mystic Stylezzz
и это только в нашей галактике
Вообще удивляюсь, почему они молчат о тех , кто на Луне прильнул к экранам))
+27
0
+27
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Whiskeyman
Понятно для кого и как "подсчитали"...)
+22
-2
+20
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Сергей Бакин
уберите Ротенберга будет 48 млн
+20
-1
+19
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Andrew Petrov
они это серьезно!?👀Ротенберг сам считал креслами и диванами😆
+20
-2
+18
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Олег Мохов
Через год ротенберг против миллера на колыме будут суперсерию проводить
+18
-3
+15
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Веселый Адебайор
Бред
+14
-1
+13
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Серёжа Новиков
Верится с трудом. Низкосортное зрелище.
+13
-1
+12
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The world champion 1998
Сомневаюсь, что столько народу вообще какие бы ни было виды спорта смотрят.
+12
0
+12
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Разрушающий мифы
Вы втираете какую-то дичь...
+13
-1
+12
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Марат Каримуллин
похоже в Китае показывали😀
+13
-1
+12
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Кавабунга Шреддоголовый
Ротенберг лично вёл подсчёт?
+9
-1
+8
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Melnikov1968
Главное чтобы Рома был доволен. Предполагаю, что народу по хрену на эти цифры.
+8
-1
+7
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Alex the brave
Просто за людей ни считают никого, такой бред просто невозможен.
+7
0
+7
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Dundee
С выборами у нас так же))) Система понятна))
+9
-2
+7
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Mi4eL
не знаю ни одного любителя хоккея из своего окружения кто смотрел бы эти игры
...
+7
0
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Matador
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Ротенберг лично вёл подсчёт?
нет. Через ГАС Выборы считали
+7
0
+7
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ILAJ
Чет таким ярым совком попахивает
+6
0
+6
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aalto
ахахахаха, посчитали всех кто был в радиусе километра от телевизора)
+6
-1
+5
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Lari
Ответ Matador
не верю. ни одного человека не знаю кто смотрел бы этот балаган
Аналогично.
+4
0
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Кеша
Мне кажется , что это треп .
+6
-2
+4
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