12 млн зрителей смотрели игры «России 25» в прямом эфире. Суммарный охват аудитории – 187,3 млн

ФХР рассказала о внимании к матчам сборной России до 25 лет.

«России 25» под руководством провела восемь матчей с командой в рамках турне и одержала шесть побед.

Еще в одном матче «Россия 25» победила сборную Казахстана.

Федерация хоккея России сообщила, что суммарный охват аудитории игр сборной составил 187,3 миллиона.

111,3 миллиона составил суммарный охват в социальных сетях и среди блогеров.

5,9 тысяч – публикации про команду в социальных сетях, 2,4 тысячи – публикации про турне в соцсетях.

82 миллиона – охват в средствах массовой информации, 5,4 тысячи – публикации в СМИ.

12 миллионов – зрители в прямом эфире.

Роман Ротенберг круто поработал, чтобы турне «России 25» не прошло в тишине. Мы смеялись, но обсуждали его