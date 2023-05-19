Владимир Крикунов: «Сборная Ротенберга разорвала бы шведов, финнов и чехов на ЧМ-2023»
Владимир Крикунов заявил, что «Россия 25» «разорвала бы» шведов, финнов и чехов на ЧМ-2023.
«Могу сказать, что сборная Ротенберга разорвала бы шведов, финнов и чехов на этом чемпионате мира.
У нас в U25 отличные ребята. В этой сборной есть все для побед. Тренерский штаб хорошо сработался с ребятами.
Очень хочется посмотреть на них в играх с нашими западными соперниками. Мы покажем настоящий уровень хоккея», – сказал бывший главный тренер сборной России Крикунов.
Кто-то дотронулся до его плеча, выведя из мечтательной дремоты. Это была медсестра Варенька.
- Дедушка, Вам пора на процедуры, Елизавета Матвеевна ругается из-за опозданий. Пойдёмте, я Вас провожу...)))
Вызовите деду скорую, у него обострение