Владимир Крикунов: «Сборная Ротенберга разорвала бы шведов, финнов и чехов на ЧМ-2023»

Владимир Крикунов заявил, что «Россия 25» «разорвала бы» шведов, финнов и чехов на ЧМ-2023.

«Могу сказать, что сборная Ротенберга разорвала бы шведов, финнов и чехов на этом чемпионате мира.

У нас в U25 отличные ребята. В этой сборной есть все для побед. Тренерский штаб хорошо сработался с ребятами.

Очень хочется посмотреть на них в играх с нашими западными соперниками. Мы покажем настоящий уровень хоккея», – сказал бывший главный тренер сборной России Крикунов.