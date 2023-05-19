Владимир Крикунов: «Сборная Ротенберга разорвала бы шведов, финнов и чехов на ЧМ-2023»

Теги Сборная России по хоккею Владимир Крикунов Сборная Швеции по хоккею Сборная Финляндии по хоккею Сборная Чехии по хоккею ЧМ по хоккею Роман Ротенберг сборная России U25 Хоккей

Владимир Крикунов заявил, что «Россия 25» «разорвала бы» шведов, финнов и чехов на ЧМ-2023.

«Могу сказать, что сборная Ротенберга разорвала бы шведов, финнов и чехов на этом чемпионате мира.

У нас в U25 отличные ребята. В этой сборной есть все для побед. Тренерский штаб хорошо сработался с ребятами.

Очень хочется посмотреть на них в играх с нашими западными соперниками. Мы покажем настоящий уровень хоккея», – сказал бывший главный тренер сборной России Крикунов.

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44 комментария

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Oleg Olegov
Да Ротенберг бы и один без сборной разорвал бы всех!
+72
-2
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Дмитрий Валерьевич
Ответ Oleg Olegov
Да Ротенберг бы и один без сборной разорвал бы всех!
Человек покорил суперсерию с Белоруссией.... Теперь он может всё......
+32
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+32
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Guardsman
Ай-я-яй. Прогнулся, лизнул. Как мерзко.
+26
-3
+23
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Al561
"Да вообще бы всех порвала, и Канаду первую тоже, и Тампу, и Вегас, и сб. Аргентины по футболу, и МанСити..."
Кто-то дотронулся до его плеча, выведя из мечтательной дремоты. Это была медсестра Варенька.
- Дедушка, Вам пора на процедуры, Елизавета Матвеевна ругается из-за опозданий. Пойдёмте, я Вас провожу...)))
+16
-1
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Ебздрогыч
«Могу сказать, что сборная Ротенберга разорвала бы шведов, финнов и чехов на этом чемпионате мира. Но вот если им дать коньки и клюшки - могли бы начаться проблемы
+12
-1
+11
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GreenUfa
Если только на Xbox
+11
-2
+9
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J-12
проигрывала 20 летним белорусам, но финнов с Рантаненым разорвала бы ага
+9
0
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Фанат Сан-Марино
Когда не хватает на ботов для спортса, приходится покупать себе ручных тренеров и экспердов
+7
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greedy
Что такое "сборная Ротенберга"?
+5
0
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Евгений Шеин
одно место бы они себе порвали.....
+5
0
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Andrew Chepaylo
Ответ GreenUfa
Если только на Xbox
Навряд ли
+4
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личные рекорды это не хоккей
Почему этот комментарий отображается именно так?
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толи ещё будет, они скоро в очереди чтобы очко лизнуть , начнут помоями друг друга поливать
+3
0
+3
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Melnikov1968
В сослагательном наклонении можно плести все что угодно. Что ж ты финнов в 2006 на ОИ не разобрал?
+4
-1
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Jeff Lebowski
Ответ Oleg Olegov
Да Ротенберг бы и один без сборной разорвал бы всех!
Как Тузик грелку.
+2
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Alex the brave
То что сборная Ротенберга порвала твой изношенный мозг, очевидно.
+2
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Кавабунга Шреддоголовый
Ответ Melnikov1968
В сослагательном наклонении можно плести все что угодно. Что ж ты финнов в 2006 на ОИ не разобрал?
он все на канадцев тогда выложил, а после этого хоть трава ни расти
+3
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Ованес Оганян
Ответ Guardsman
Ай-я-яй. Прогнулся, лизнул. Как мерзко.
Я согласен с вами, но что если, чисто теоретически, он искренне так думает?
+2
0
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Семен Бабцов
Ответ Oleg Olegov
Да Ротенберг бы и один без сборной разорвал бы всех!
Главное, чтоб штаны выдержали))
+1
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Angelgirl
Эта сборная Белорусам 2 проиграла! Какие шведы?!
+1
0
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#31
Вот еще лет 5 так рвать всех будет либо в Туле, либо в Минске, край - в Красноярске.
+1
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Антоша Спирин
Ответ Al561
"Да вообще бы всех порвала, и Канаду первую тоже, и Тампу, и Вегас, и сб. Аргентины по футболу, и МанСити..." Кто-то дотронулся до его плеча, выведя из мечтательной дремоты. Это была медсестра Варенька. - Дедушка, Вам пора на процедуры, Елизавета Матвеевна ругается из-за опозданий. Пойдёмте, я Вас провожу...)))
маладца:))))
+1
0
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Кавабунга Шреддоголовый
Да ротенберг в соло бы затащил! Он же только вот разорвал целую Беларусь в суперпупермегасерии.
Вызовите деду скорую, у него обострение
+1
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Иван Петров
Как же хочется увидеть этот процесс. А самое главное - результат. )))
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Anita_Goferdump
опа. Уже "сборная Ротенберга".. Нормально. Продув Беларусам мы верим про Шведов и особенно Финам где традициона сливаем.
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PEREGRINATOR
Ответ Melnikov1968
0:4 в 1/2 ОИ 2006 это не безнадёжно, просто фиаско.
Фиаско после триумфа.
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