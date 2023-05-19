Бобровский – 5-й вратарь из России с 25 победами в плей-офф НХЛ за карьеру

Теги рейтинги Флорида Кубок Стэнли Семен Варламов Сергей Бобровский Николай Хабибулин Евгений Набоков НХЛ Андрей Василевский Хоккей

Сергей Бобровский – 5-й вратарь из России с 25 победами в плей-офф НХЛ за карьеру.

«Флорида» обыграла «Каролину» (3:2 4ОТ) в первом матче финала Восточной конференции (1-0).

34-летний россиянин отразил 63 броска из 65, обновив личный и клубный рекорды по числу сэйвов в матче плей-офф. 

Победа в этой игре стала для Бобровского 8-й в 11 играх в текущем плей-офф и 25-й – в 62 матчах в розыгрышах Кубка Стэнли за карьеру. 

Среди российских вратарей больше побед в плей-офф у Андрея Василевского («Тампа», 65 в 110 играх), Евгения Набокова (42 в 86), Николая Хабибулина (39 в 72) и Семена Варламова («Айлендерс», 31 в 60). 

35 комментариев

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ftw2002@yandex.ru
Ответ Groove
Как же теперь забавно выглядит этот текст. Написано то все по делу, но Боб перевернул представление о своем контракте одним плей офф. https://www.sports.ru/tribuna/blogs/welovehockey/3109486.html
Если котята возьмут Кубок, ему простят всё. Хоккей командная игра, но в плей-офф надежная игра вратаря особо ценна. Без хорошего вратаря Кубки не выигрываются). Удачи Сергею! Пантеры вперёд!
+34
0
+34
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белая простыня олимпиады
ещё 7 побед осталось одержать в этом по и можно отдыхать дальше)
+20
-1
+19
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Groove
Как же теперь забавно выглядит этот текст. Написано то все по делу, но Боб перевернул представление о своем контракте одним плей офф.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/welovehockey/3109486.html
+23
-5
+18
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Einfach Safari
Ответ Groove
Как же теперь забавно выглядит этот текст. Написано то все по делу, но Боб перевернул представление о своем контракте одним плей офф. https://www.sports.ru/tribuna/blogs/welovehockey/3109486.html
перевернет , когда кабок возьмёт) Флорида может вполне ещё вылететь ,а контракт боба ещё на несколько лет будет в платёжке) прайс или худобин тоже тащили команды до финала, а потом просто получали деньги ни за что
+23
-6
+17
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Deathspell Omega
Ответ Mephi027
А кому ещё могут дать коня, если пантеры возьмут кубок?
Ткачаку....
+17
0
+17
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Весельчак А
Надеюсь в этом сезоне обгонит Варламова)
+8
0
+8
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Горыныч79
Ответ Mephi027
А кому ещё могут дать коня, если пантеры возьмут кубок?
Ну, вообще, могут Ткачуку дать, если будет регулярно победные шайбы забрасывать - всё-таки, при прочих равных, канадцы предпочтут своего. Кросби в 2017-м не даст соврать :)).
+8
-1
+7
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Пинающий Достоинства
Ответ albert_lucky
И при этом единственный пока ни разу не сыгравший на ноль.
Ну с учётом сегодняшних 3,5 ОВ считайте сыгравший))
+5
0
+5
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ror
представляю Как Боб чувствует себя ))) Команда--Сказка-- оборона есть атака не хуже Самоотдача высший класс!!!!!!! Стоит себе спокойно в воротах (такого никогда не было в его карьере) ЗНАЕТ--пропустит---Пантеры ОТЫГРАЮТЬСЯ!!!Это чувство--дорого стоит!!!! Бостон сломать который всех сносил ЭТО не чухры мухры!!
+6
-2
+4
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albert_lucky
Ответ ftw2002@yandex.ru
Если котята возьмут Кубок, ему простят всё. Хоккей командная игра, но в плей-офф надежная игра вратаря особо ценна. Без хорошего вратаря Кубки не выигрываются). Удачи Сергею! Пантеры вперёд!
В том году Колорадо с дыркой в воротах выиграло, но это скорее исключение.
+3
0
+3
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Mephi027
А кому ещё могут дать коня, если пантеры возьмут кубок?
+2
0
+2
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Сергей Кот
Ответ Deathspell Omega
Понятно, что вторые американцы... Наши третьи. 4-е - финны, у них Раск, Ринне и Ниеми хорошую статистику имеют...
ну вот интересно было бы глянуть
+1
0
+1
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Deathspell Omega
Ответ Сергей Кот
ну вот интересно было бы глянуть
https://www.eliteprospects.com/league/nhl/stats/all-time/playoffs?nation=usa&sort-goalie-stats=w

Погоняй сортировку по странам.
+1
0
+1
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Венер Кучербаев
(голосом грузинского тамады) ...так пожелаем же Бобровскому обогнать Варламова ещё в этом сезоне!!!
+1
0
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Deathspell Omega
Ответ Vladco
Ткачак,пока , не наиграл. С Торонот, вместе с Барковым, растворился полностью.
Как-то он странно "растворился полностью", если он набрал в серии с "Торонто" 0+5
+1
0
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albert_lucky
И при этом единственный пока ни разу не сыгравший на ноль.
+1
0
+1
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dzenga 1
Хоть бы Боба не сглазили
+2
-1
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Марик05
Ответ albert_lucky
И при этом единственный пока ни разу не сыгравший на ноль.
Защита Пантер не даст сыграть на 0 )))
0
0
0
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Vladco
Ответ Deathspell Omega
Ткачаку....
Ткачак,пока , не наиграл. С Торонот, вместе с Барковым, растворился полностью.
0
0
0
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Roman_53
Ответ Горыныч79
Ну, вообще, могут Ткачуку дать, если будет регулярно победные шайбы забрасывать - всё-таки, при прочих равных, канадцы предпочтут своего. Кросби в 2017-м не даст соврать :)).
Могут, Хабибулин по такому же принципу пролетел мимо и Ричардс получил коня.
0
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Сергей Ч.
Ответ Groove
Как же теперь забавно выглядит этот текст. Написано то все по делу, но Боб перевернул представление о своем контракте одним плей офф. https://www.sports.ru/tribuna/blogs/welovehockey/3109486.html
В точку
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Alext
Хоть имя бы написали, идиоты! ###
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albert_lucky
Овертаймов было сыграно 4 без 13 секунд.
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Vladislove Dobry
Да уж . Шёл Боб по лесу , забыл как дышать и умер . А потом вспомнил и ожил . Как только его в последнее время не чихвостили . Что теперь ?
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56prost
...вполне мОгет до Варламова в этом сезоне
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