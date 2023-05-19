Сергей Бобровский – 5-й вратарь из России с 25 победами в плей-офф НХЛ за карьеру.

« » обыграла «Каролину» (3:2 4ОТ) в первом матче финала Восточной конференции (1-0).

34-летний россиянин отразил 63 броска из 65, обновив личный и клубный рекорды по числу сэйвов в матче плей-офф.

Победа в этой игре стала для Бобровского 8-й в 11 играх в текущем плей-офф и 25-й – в 62 матчах в розыгрышах Кубка Стэнли за карьеру.

Среди российских вратарей больше побед в плей-офф у Андрея Василевского («Тампа», 65 в 110 играх), (42 в 86), (39 в 72) и («Айлендерс», 31 в 60).