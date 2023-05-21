Агент Окулова: «Ведем переговоры только с ЦСКА, есть желание играть только за эту команду»

Теги ЦСКА возможные переходы КХЛ Александр Черных Константин Окулов Хоккей

Агент Константина Окулова заявил, что форвард ведет переговоры только с ЦСКА.

Сообщалось об интересе к игроку со стороны «Локомотива». Окулов находится в статусе неограниченно свободного агента.

«Окулов ведет переговоры только с ЦСКА, так как у игрока есть желание играть только за эту команду.

С другими коллективами диалогов не ведем», – сказал Александр Черных.

Окулов выступал за ЦСКА с 2017 года и выиграл с клубом три Кубка Гагарина.

В сезоне-2022/23 28-летний нападающий набрал 54 (18+36) очка в 60 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. В 27 играх победного плей-офф добавил еще 20 (6+14) баллов. 

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11 комментариев

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Eliza77
Понятно все - стабильные премии за победы ) да и играет сам неплохо )
+5
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Александр Маслов
От добра, добра не ищут.
+3
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Олег Акимов
Золотые слова
+2
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Эдуард Элверс
Он хочет больше 70 миллионов, а в ЦСКА это негласный потолок за регулярку. Пусть соглашается и если выиграют получит снова хорошую премию
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Thecalling1993
Sneguvkin

Вашу финскую провинцию он знатно казнил в плей-офф))
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*BG*
Ответ Эдуард Элверс
Он хочет больше 70 миллионов, а в ЦСКА это негласный потолок за регулярку. Пусть соглашается и если выиграют получит снова хорошую премию
У Нестерова - 80 млн. Условные 75 млн вполне можно дать. Хотя это и опасно, ибо после следующего сезона заканчиваются контракты у целой группы игроков: Григоренко, Плотников, Каменев, Светлаков, Соркин, Провольнев, Дыбленко, Панкратов, Шарыченков.
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Эдуард Элверс
Ответ *BG*
У Нестерова - 80 млн. Условные 75 млн вполне можно дать. Хотя это и опасно, ибо после следующего сезона заканчиваются контракты у целой группы игроков: Григоренко, Плотников, Каменев, Светлаков, Соркин, Провольнев, Дыбленко, Панкратов, Шарыченков.
У Нестероване 80, откуда такая инфа? Дай ссылку пожалуйста. С премией может быть. В ЦСКА нет игрока с контрактом за регулярку выше 70
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*BG*
Ответ Эдуард Элверс
У Нестероване 80, откуда такая инфа? Дай ссылку пожалуйста. С премией может быть. В ЦСКА нет игрока с контрактом за регулярку выше 70
https://www.sport-express.ru/hockey/khl/news/stala-izvestna-zarplata-zaschitnika-cska-nesterova-po-novomu-kontraktu-1948923/
+ информация от инсайдеров.
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Эдуард Элверс
Ответ *BG*
https://www.sport-express.ru/hockey/khl/news/stala-izvestna-zarplata-zaschitnika-cska-nesterova-po-novomu-kontraktu-1948923/ + информация от инсайдеров.
Не, ерунда какая-то. На том же сайте посмотри зарплата Нестерова вообще 50 лямов. Что-то СЭ сам себе противоречит.
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*BG*
Ответ Эдуард Элверс
Не, ерунда какая-то. На том же сайте посмотри зарплата Нестерова вообще 50 лямов. Что-то СЭ сам себе противоречит.
50 лямов одному из лучших атакующих защитников лиги - вот это ерунда. У Дица 60 лямов, вроде. Точно не меньше.
Вот еще.
https://www.sports.ru/hockey/blogs/3068444.html
Опять же, в переписке с автором этой новости (см. ссылку), размер в 80 млн был подтвержден.
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