Агент Окулова: «Ведем переговоры только с ЦСКА, есть желание играть только за эту команду»

Агент Константина Окулова заявил, что форвард ведет переговоры только с ЦСКА.

Сообщалось об интересе к игроку со стороны «Локомотива». Окулов находится в статусе неограниченно свободного агента.

«Окулов ведет переговоры только с , так как у игрока есть желание играть только за эту команду.

С другими коллективами диалогов не ведем», – сказал .

выступал за ЦСКА с 2017 года и выиграл с клубом три Кубка Гагарина.

В сезоне-2022/23 28-летний нападающий набрал 54 (18+36) очка в 60 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. В 27 играх победного плей-офф добавил еще 20 (6+14) баллов.