Агент Окулова: «Ведем переговоры только с ЦСКА, есть желание играть только за эту команду»
Агент Константина Окулова заявил, что форвард ведет переговоры только с ЦСКА.
Сообщалось об интересе к игроку со стороны «Локомотива». Окулов находится в статусе неограниченно свободного агента.
«Окулов ведет переговоры только с ЦСКА, так как у игрока есть желание играть только за эту команду.
С другими коллективами диалогов не ведем», – сказал Александр Черных.
Окулов выступал за ЦСКА с 2017 года и выиграл с клубом три Кубка Гагарина.
В сезоне-2022/23 28-летний нападающий набрал 54 (18+36) очка в 60 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. В 27 играх победного плей-офф добавил еще 20 (6+14) баллов.
Вашу финскую провинцию он знатно казнил в плей-офф))
+ информация от инсайдеров.
Вот еще.
https://www.sports.ru/hockey/blogs/3068444.html
Опять же, в переписке с автором этой новости (см. ссылку), размер в 80 млн был подтвержден.