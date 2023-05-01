Окулов может перейти в «Локомотив». Форвард ЦСКА стал неограниченно свободным агентом («СЭ»)

Теги ЦСКА Локомотив возможные переходы КХЛ Константин Окулов Спорт-Экспресс Хоккей

Форвард Константин Окулов может перейти в «Локомотив» из ЦСКА.

Сегодня 28-летний игрок стал неограниченно свободным агентом. 

За ЦСКА он выступал с 2017 года и выиграл с клубом три Кубка Гагарина. 

В сезоне-2022/23 Окулов набрал 54 (18+36) очка в 60 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. В 27 играх победного полей-офф добавил еще 20 (6+14) очков. 

С его общей статистикой выступлений в лиге можно ознакомиться здесь

19 комментариев

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benwin
Ответ Servelat-fcdm
2020 - Марченко 2021 - Шалунов 2022 - Андронов 2023 - Окулов?
а результат все тот же... нет Кубка у локо...
+7
0
+7
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Servelat-fcdm
2020 - Марченко
2021 - Шалунов
2022 - Андронов
2023 - Окулов?
+4
0
+4
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Denis Dudin
Ответ Angryslon
Конечно! Ты же залез к нему в голову и знаешь все его мысли!
все гораздо проще, я общаюсь с близким клубу человеком) например, о продлении Паши Карнаухова я написал еще 3 дня назад
+3
0
+3
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*BG*
Ответ Enich
Для ЦСКА не смертельно. Найдут замену, если уйдёт. Там как раз у Ничушкина дела не очень:))
Это будет серьезнейшая потеря. Другого игрока такого плана (разыгрывающего) у нас просто нет. Найти замену очень сложно. И дорого.
+2
0
+2
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עדן
Ответ Servelat-fcdm
2020 - Марченко 2021 - Шалунов 2022 - Андронов 2023 - Окулов?
Фарм Локо
+2
0
+2
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Denis Dudin
Ответ wolkov
ну опять же по слухам - 90. а там видно будет, может он вообще в цска останется
после победы в финале кг, вероятность ухода Кости минимальна. Локо придется сделать Окула самым высокооплачиваемым игроком КХЛ, чтобы привести его в Ярик
+4
-2
+2
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wolkov
90 лямов окулову положат, про его переход давненько уже слухи ходят
+4
-2
+2
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Denis Dudin
Ответ wolkov
90 лямов окулову положат, про его переход давненько уже слухи ходят
100+ если только. 85-90 млн он и в ЦСКА получит
+3
-2
+1
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*BG*
Ответ Servelat-fcdm
2020 - Марченко 2021 - Шалунов 2022 - Андронов 2023 - Окулов?
+ Никитин и Юшкевич.
+1
0
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KRAN
А СЭкс не написал кого паровозам придется отцепить чтобы подписать 100 миллионного Окулыча?
+1
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Любитель побеждать
Деградировал Костик, так что…
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wolkov
Ответ Denis Dudin
100+ если только. 85-90 млн он и в ЦСКА получит
ну опять же по слухам - 90. а там видно будет, может он вообще в цска останется
+2
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noff73
Конечно, СЭксу верить, как ставить на зеро... Но, мне последний год всё время кажется, что он не особо счастлив. Он, безусловно, особенный игрок даже в ЦСКА. Всегда на "своей волне", как будто чуток нехотя, никуда не торопится (но всюду успевает), делает то, что другие не могут и позволяет себе то, на что другие не решатся... Потери, ошибки - всего этого у него хватает, но сколько же он даёт команде! Мне будет не хватать такого мастерюги, если уйдёт. А вот в "Локо" может взбодрить Шатунова, которому сыграть в свою игру не с кем. Тогда получится готовое топ-звено у ярослпвцев... Удачи Константину! С огромной благодарностью за его игру и вклад в победы ЦСКА!
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Sgal
Проще уже тогда начинать за ЦСКА болеть, чем за Локомотив... Как будто своих воспитанников не хватает...
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РАМИЛЬ ГАРАЕВ
С Окуловым будет очень дорогой конечно трасфер.
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Enich
Для ЦСКА не смертельно. Найдут замену, если уйдёт.
Там как раз у Ничушкина дела не очень:))
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Игорь Иванов
Ответ Servelat-fcdm
2020 - Марченко 2021 - Шалунов 2022 - Андронов 2023 - Окулов?
И возможно Сергеев
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Огюст
С Шалуновым не плохая связка в нападение будет , если действительно в Локомотив перейдёт !
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