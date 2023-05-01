Окулов может перейти в «Локомотив». Форвард ЦСКА стал неограниченно свободным агентом («СЭ»)
Форвард Константин Окулов может перейти в «Локомотив» из ЦСКА.
Сегодня 28-летний игрок стал неограниченно свободным агентом.
За ЦСКА он выступал с 2017 года и выиграл с клубом три Кубка Гагарина.
В сезоне-2022/23 Окулов набрал 54 (18+36) очка в 60 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. В 27 играх победного полей-офф добавил еще 20 (6+14) очков.
С его общей статистикой выступлений в лиге можно ознакомиться здесь.
2021 - Шалунов
2022 - Андронов
2023 - Окулов?
Там как раз у Ничушкина дела не очень:))