Агент Окулова: «Есть предложения из Северной Америки, но Константин склоняется к тому, чтобы остаться в КХЛ. Интерес со стороны «Локомотива» есть»

Теги ЦСКА Локомотив НХЛ КХЛ Александр Черных Константин Окулов Спорт-Экспресс Хоккей

Агент Константина Окулова заявил, что у хоккеиста есть желание остаться в ЦСКА.

Нападающий стал ограниченно свободным агентом.

«Действительно интерес со стороны «Локомотива» есть. Но переговоры с «Локомотивом» на данный момент не велись.

Во время сезона и в течение плей-офф когда были паузы между сериями, мы встречались с Костей и обсуждали будущее. Есть предложения из Северной Америки.

У Окулова есть желание остаться в ЦСКА. Думаю, мы 3-4-5 мая встретимся с Костей, еще раз обсудим и будем отталкиваться от желания игрока.

Он думал: Северная Америка или КХЛ. Пока склоняется к тому, чтобы остаться в КХЛ.

Но вы знаете, может пройти время, появятся новые вводные, и его мнение изменится», – сказал Александр Черных.

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6 комментариев

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Enich
Уверен, что останется в ЦСКА. От добра добра не ищут
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Игорь Иванов
Конечно надо оставаться.
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*BG*
Оставайся Костя с нами, будешь нашим королем!
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Михаил Зюбин
С другой стороны, в ЦСКА он всего достиг, может он захочет новый вызов, и тем более, хорошие деньги будут платить..
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zska1962
Ответ Игорь Иванов
Конечно надо оставаться.
Костя нужен ЦСКА, надо оставаться.
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Сергей Вятич
Ответ *BG*
Оставайся Костя с нами, будешь нашим королем!
Остался на два года. Официалка на днях.
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