Агент Окулова: «Есть предложения из Северной Америки, но Константин склоняется к тому, чтобы остаться в КХЛ. Интерес со стороны «Локомотива» есть»

Агент Константина Окулова заявил, что у хоккеиста есть желание остаться в ЦСКА.

Нападающий стал ограниченно свободным агентом.

«Действительно интерес со стороны « » есть. Но переговоры с «Локомотивом» на данный момент не велись.

Во время сезона и в течение плей-офф когда были паузы между сериями, мы встречались с Костей и обсуждали будущее. Есть предложения из Северной Америки.

У Окулова есть желание остаться в . Думаю, мы 3-4-5 мая встретимся с Костей, еще раз обсудим и будем отталкиваться от желания игрока.

Он думал: Северная Америка или КХЛ. Пока склоняется к тому, чтобы остаться в .

Но вы знаете, может пройти время, появятся новые вводные, и его мнение изменится», – сказал .