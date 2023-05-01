Агент Окулова: «Есть предложения из Северной Америки, но Константин склоняется к тому, чтобы остаться в КХЛ. Интерес со стороны «Локомотива» есть»
Агент Константина Окулова заявил, что у хоккеиста есть желание остаться в ЦСКА.
Нападающий стал ограниченно свободным агентом.
«Действительно интерес со стороны «Локомотива» есть. Но переговоры с «Локомотивом» на данный момент не велись.
Во время сезона и в течение плей-офф когда были паузы между сериями, мы встречались с Костей и обсуждали будущее. Есть предложения из Северной Америки.
У Окулова есть желание остаться в ЦСКА. Думаю, мы 3-4-5 мая встретимся с Костей, еще раз обсудим и будем отталкиваться от желания игрока.
Он думал: Северная Америка или КХЛ. Пока склоняется к тому, чтобы остаться в КХЛ.
Но вы знаете, может пройти время, появятся новые вводные, и его мнение изменится», – сказал Александр Черных.
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