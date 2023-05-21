Федотов о «Торпедо» в следующем сезоне: «Попытаемся улучшить результаты»

Теги Торпедо Андрей Козырев КХЛ Кубок Гагарина Максим Федотов Хоккей

Максим Федотов надеется, что «Торпедо» в следующем сезоне выступит лучше, чем в минувшем.

В Кубке Гагарина-2023 волжане дошли до 2-го раунда, где проиграли СКА (0-4).

— То, что от вас требовал питерский тренерский штаб [«России 25»] во главе с Ротенбергом, имеет сходство с тем, во что играли за «Торпедо», где в прошедшем сезоне Ларионову ассистировал работавший ранее в системе СКА Козырев?

— Да, конечно. Разумеется, есть определенные нюансы, но и сходств немало. Тот же Козырев тоже на это повлиял. Андрей Леонидович дал очень много команде и лично мне. Благодаря ему я получил хороший импульс. Он отличный тренер. Желаю ему удачи в «Северстали». Верю, что он справится.

А сами сейчас отдохнем после сезона и будем готовиться уже без него. Попытаемся повторить и улучшить результаты, – сказал защитник «Торпедо».

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий