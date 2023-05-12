Летунов о «Торпедо»: «Постараемся завоевать Кубок Гагарина. У всех клубов такие цели на сезон. Без высоких задач играть неинтересно»

Теги Торпедо болельщики КХЛ Кубок Гагарина Максим Летунов Хоккей

Максим Летунов высказался о подписании нового контракта с «Торпедо».

– Вы подписали новый контракт с «Торпедо». Как велись переговоры?

– Позитивно. Начали переговоры сразу после окончания сезона для команды, и я очень рад, что мы пришли к общему знаменателю, и обе стороны остались довольны.

– То есть вам комфортно в городе, в команде?

– Да, сто процентов. Болельщики в Нижнем Новгороде очень любят хоккей, и это тоже повлияло на мое решение подписать контракт на три года.

Будем и дальше радовать город своей игрой и постараемся завоевать Кубок Гагарина!

– Задача «Торпедо» – выиграть Кубок Гагарина?

– У всех клубов такие цели на сезон. Без высоких задач играть неинтересно.

– Вы видите у «Торпедо» потенциал чемпионской команды?

– Конечно. У нас был очень хороший сезон, и многие игроки остались в команде, поэтому будем работать дальше и прогрессировать, – сказал нападающий «Торпедо».

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1 комментарий

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Матроскин52
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