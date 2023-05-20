Бержевен, Боумэн, Нонис и Конрой – кандидаты на пост генменеджера «Калгари» (Фрэнк Серавалли)

Теги возможные переходы Калгари Дэйв Нонис Крэйг Конрой НХЛ Стэн Боумэн Марк Бержевен Хоккей

Марк Бержевен и Стэн Боумэн входят в число кандидатов на пост генменеджера «Калгари».

Канадский клуб ищет нового генерального менеджера после отставки Брэда Треливинга.

Она последовала вслед за невыходом «Флэймс» в плей-офф. 

Как сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли, в число кандидатов входят бывший генменеджер «Монреаля» Марк Бержевен, бывший генменеджер «Чикаго» Стэн Боумэн (ранее сообщалось, что его возможное назначение необходимо будет согласовать с руководством лиги), бывший генменеджер «Ванкувера» и «Торонто» Дэйв Нонис.

Есть и кандидат из системы клуба – бывший капитан «Флэймс» и действующий помощник генменеджера Крэйг Конрой. 

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6 комментариев

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2fwqqk46z7
Я думаю Калгари вполне могут собрать связку Кенневиль - Боумэн.
+5
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Red A.
Ответ dosatuy
Нда. Кандидаты ещё те. Вообще не понимаю увольнение Треливинга. Ладно Саттер и взаимоотношения в команде.
Треливинга не увольняли, а просто не продлили контракт. Говорят, что он сказал, что либо Саттер либо он. Руководство выбрало Саттера (очень ненадолго).
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Fjordy
Вот это списочек ))
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Misson
Конрой и точка. Боумэн, конечно, самый крутой, но у него хвост после сексуального скандала в Чикаго. Не все клубы захотят рисковать.
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Джон Мщузавсех
Кроме фанбазы и болтливого дровосека у Калгари ничего нет, увы.
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