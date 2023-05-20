Бержевен, Боумэн, Нонис и Конрой – кандидаты на пост генменеджера «Калгари» (Фрэнк Серавалли)

Марк Бержевен и Стэн Боумэн входят в число кандидатов на пост генменеджера «Калгари».

Канадский клуб ищет нового генерального менеджера после отставки Брэда Треливинга.

Она последовала вслед за невыходом «Флэймс» в плей-офф.

Как сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли, в число кандидатов входят бывший генменеджер «Монреаля» , бывший генменеджер «Чикаго» (ранее сообщалось, что его возможное назначение необходимо будет согласовать с руководством лиги), бывший генменеджер «Ванкувера» и «Торонто» Дэйв Нонис.

Есть и кандидат из системы клуба – бывший капитан «Флэймс» и действующий помощник генменеджера Крэйг Конрой.