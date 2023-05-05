Несколько игроков «Калгари» отозвали запросы на обмен после увольнения Саттера (Фрэнк Серавалли)

Несколько игроков «Калгари» отозвали запросы на обмен после увольнения Дэррила Саттера.

Канадский клуб уволил 63-летнего специалиста с поста главного тренера после невыхода в плей-офф НХЛ в этом сезоне.

Также в отставку был отправлен генеральный менеджер Брэд Треливинг.

«Разные люди, связанные с «Калгари», пришли к выводу, что любые запросы на обмен – или даже требования – были отменены после увольнения тренера.

Также это может повлиять на позицию некоторых игроков в вопросе подписания новых контрактов. Определенный сигнал для того, кто будет следующим генеральным менеджером.

Я думаю, что по крайней мере несколько игроков в беседах с руководством после завершения сезона сказали что-то вроде: «Если этот парень останется, то я не хочу здесь играть», – сказал инсайдер Фрэнк Серавалли.

Юбердо о Саттере: «У нас не было взаимопонимания. Его стиль игры не соответствовал моему. Новый тренер мне поможет»