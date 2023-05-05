Несколько игроков «Калгари» отозвали запросы на обмен после увольнения Саттера (Фрэнк Серавалли)

Теги возможные переходы Калгари Дэррил Саттер НХЛ Хоккей

Несколько игроков «Калгари» отозвали запросы на обмен после увольнения Дэррила Саттера.

Канадский клуб уволил 63-летнего специалиста с поста главного тренера после невыхода в плей-офф НХЛ в этом сезоне. 

Также в отставку был отправлен генеральный менеджер Брэд Треливинг.

«Разные люди, связанные с «Калгари», пришли к выводу, что любые запросы на обмен – или даже требования – были отменены после увольнения тренера.

Также это может повлиять на позицию некоторых игроков в вопросе подписания новых контрактов. Определенный сигнал для того, кто будет следующим генеральным менеджером. 

Я думаю, что по крайней мере несколько игроков в беседах с руководством после завершения сезона сказали что-то вроде: «Если этот парень останется, то я не хочу здесь играть», – сказал инсайдер Фрэнк Серавалли. 

Юбердо о Саттере: «У нас не было взаимопонимания. Его стиль игры не соответствовал моему. Новый тренер мне поможет»

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9 комментариев

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Сергей Орлов
Старый прапор всем надоел.
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BomBerman
Сейчас Кенневилля подпишут и будет жара.
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Deathspell Omega
Ответ borisych_87
Значит, Саттер всем не давал нормально играть... Ну что же, посмотрим на этих крутых ребят в следующем сезоне, ведь отмазки о плохом тренере уже не будет.
Странно он им не давал играть, если с ним в сезоне 2021/22 пол команды лучшие сезоны в карьере провели...
+7
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Krem236
Дыма без огня не бывает!
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borisych_87
Значит, Саттер всем не давал нормально играть... Ну что же, посмотрим на этих крутых ребят в следующем сезоне, ведь отмазки о плохом тренере уже не будет.
+5
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dosatuy
Думаю и Годро с Ткачаком в какой-то мере из-за жесткого Саттера свинтили. Не в целом но
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Андрей Еремушкин
Ответ BomBerman
Сейчас Кенневилля подпишут и будет жара.
Или Лавиолетта...
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borisych_87
Ответ Deathspell Omega
Странно он им не давал играть, если с ним в сезоне 2021/22 пол команды лучшие сезоны в карьере провели...
Так и я о том же. А тут пошло нытье от Юбердо, запросы на обмен... Вот и глянем на Юбердо, Кадри и остальных в следующем сезоне, без Саттера, который,как оказалось, не давал раскрыться великому чемпиону Юбердо и остальным...
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