Кенневилл обсудит свой статус с Беттмэном после окончания сезона. Боумэн общался с клубами, для работы ему тоже нужно разрешение НХЛ (Даррен Дрегер)

Джоэл Кенневилл обсудит свой статус с комиссионером НХЛ Гэри Беттмэном.

Об этом сообщил .

Напомним, для возвращения в НХЛ Кенневиллу нужно разрешение комиссионера лиги.

«Источники сообщают, что комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн встретится с тренером , как только сезон закончится, чтобы обсудить его статус.

Кроме того, беседовал с несколькими клубами НХЛ о различных вакансиях. Но прежде чем Боумэн сможет согласиться на работу, он должен получить одобрение НХЛ», – написал инсайдер TSN.

В октябре 2021 года Кенневилл оставил пост главного тренера «Флориды», а Боумэн покинул должность генменеджера «Чикаго». Отставки специалистов были связаны с делом о сексуальном насилии в «Блэкхокс» в 2010 году.

Кенневилл – трехкратный обладатель Кубка Стэнли с «Чикаго». Он занимает 2-е место среди тренеров в истории НХЛ по числу побед (969), уступая только рекордсмену Скотти Боумэну (1244).

Боумэн в качестве генерального менеджера выиграл с «Чикаго» три Кубка Стэнли (2010, 2013 и 2015 год).

Великая карьера тренера Кенневилла оборвалась из-за секс-скандала. Он выиграл четыре Кубка Стэнли и был вторым по победам после Скотти Боумэна