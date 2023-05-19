Кенневилл обсудит свой статус с Беттмэном после окончания сезона. Боумэн общался с клубами, для работы ему тоже нужно разрешение НХЛ (Даррен Дрегер)

Теги Гэри Беттмэн Джоэл Кенневилл НХЛ Стэн Боумэн Даррен Дрегер Хоккей

Джоэл Кенневилл обсудит свой статус с комиссионером НХЛ Гэри Беттмэном.

Об этом сообщил Даррен Дрегер.

Напомним, для возвращения в НХЛ Кенневиллу нужно разрешение комиссионера лиги.

«Источники сообщают, что комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн встретится с тренером Джоэлом Кенневиллом, как только сезон закончится, чтобы обсудить его статус.

Кроме того, Стэн Боумэн беседовал с несколькими клубами НХЛ о различных вакансиях. Но прежде чем Боумэн сможет согласиться на работу, он должен получить одобрение НХЛ», – написал инсайдер TSN.

В октябре 2021 года Кенневилл оставил пост главного тренера «Флориды», а Боумэн покинул должность генменеджера «Чикаго». Отставки специалистов были связаны с делом о сексуальном насилии в «Блэкхокс» в 2010 году. 

Кенневилл – трехкратный обладатель Кубка Стэнли с «Чикаго». Он занимает 2-е место среди тренеров в истории НХЛ по числу побед (969), уступая только рекордсмену Скотти Боумэну (1244). 

Боумэн в качестве генерального менеджера выиграл с «Чикаго» три Кубка Стэнли (2010, 2013 и 2015 год).

Великая карьера тренера Кенневилла оборвалась из-за секс-скандала. Он выиграл четыре Кубка Стэнли и был вторым по победам после Скотти Боумэна

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5 комментариев

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Stillinger
Верните Q. Всего 31 победа до 1000. Нужно добить!
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ceo
в Кэпс его, и все счастливы!
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magentrumen
на месте Кайл Бича дал в лицо видеотренеру
+1
-1
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Max Bochkov
А в это время "Флорида" на багаже Кенневилля уже почти взяла кубок Стэнли...))
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