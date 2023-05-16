«Питтсбург» провел первичные интервью с 10-12 кандидатами на пост генменеджера. Среди них – Бержевен, Чиарелли и Джейсон Карманос (TSN)

Теги возможные переходы Питтсбург Питер Чиарелли НХЛ Джейсон Карманос Пьер ЛеБрюн Марк Бержевен Хоккей

«Питтсбург» провел интервью с 10-12 кандидатами на пост генменеджера.

Среди них – Марк Бержевен, Питер Чиарелли и Джейсон Карманос.

Инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн сообщил, что «Питтсбург» провел интервью по Zoom с 10-12 кандидатами на пост генменеджера, ставший вакантным после увольнения Рона Хекстолла. 

Четыре кандидата подтвердили свое участие.

Это бывший генменеджер «Монреаля» Марк Бержевен, бывший генменеджер «Бостона» и «Эдмонтона» Питер Чиарелли, ассистент генменеджера «Баффало» Джейсон Карманос (сын бывшего владельца «Каролины» Питера Карманоса, ранее он уже работал в «Питтсбурге» – прим. Sports.ru) и ассистент генменеджера «Каролины» Эрик Талски. 

Сейчас клуб планирует переходить ко 2-му раунду интервью.

«Питтсбург» уволил президента по хоккейным операциям Брайана Бурка и генменеджера Рона Хекстолла после первого невыхода команды в плей-офф с 2006 года. 

9 комментариев

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k-kaprizov
Жесть кандидаты....
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Oleg Kyakh-Ogly
Возьмите Бержевена, тогда точно чашку не увидите еще долго ))))
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sergen
Если возьмут Бержавена, то не лишним будет поинтересоваться кто там фаворит драфта 2024?)
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Orion_17
Держите Карманоса шире
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Mephi027
Из DC заберите, пожалуйста
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цэсемьэр
что характерно, ни одного только что закончившего хоккеиста без опыта работы😁
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Splin
Может Марио попробовать😄😄😄
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Stewee
Чиарелли🤡
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Latenight Radio
Берите Чиарелли, вас ждут незабываемые трейды)
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