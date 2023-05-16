«Питтсбург» провел первичные интервью с 10-12 кандидатами на пост генменеджера. Среди них – Бержевен, Чиарелли и Джейсон Карманос (TSN)

«Питтсбург» провел интервью с 10-12 кандидатами на пост генменеджера.

Среди них – Марк Бержевен, и Джейсон Карманос.

Инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн сообщил, что «Питтсбург» провел интервью по Zoom с 10-12 кандидатами на пост генменеджера, ставший вакантным после увольнения Рона Хекстолла.

Четыре кандидата подтвердили свое участие.

Это бывший генменеджер «Монреаля» , бывший генменеджер «Бостона» и «Эдмонтона» Питер Чиарелли, ассистент генменеджера «Баффало» Джейсон Карманос (сын бывшего владельца «Каролины» Питера Карманоса, ранее он уже работал в « » – прим. Sports.ru) и ассистент генменеджера «Каролины» Эрик Талски.

Сейчас клуб планирует переходить ко 2-му раунду интервью.

«Питтсбург» уволил президента по хоккейным операциям Брайана Бурка и генменеджера Рона Хекстолла после первого невыхода команды в плей-офф с 2006 года.