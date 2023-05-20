Хинтц набрал 3 очка в 1-м матче с «Вегасом» и возглавил гонку бомбардиров плей-офф. У него 10+12 в 14 играх

Теги рейтинги Кубок Стэнли Даллас НХЛ Вегас Коннор Макдэвид Роопе Хинтц Мэттью Ткачак Хоккей

Роопе Хинтц набрал 1+2 в 1-м матче с «Вегасом» и возглавил гонку бомбардиров плей-офф.

«Даллас» уступил «Голден Найтс» (3:4 ОТ) в первом матче финала Западной конференции Кубка Стэнли (0-1). 

26-летний финн принял участие во всех 3 шайбах «Старс» и возглавил гонку бомбардиров текущего плей-офф с 22 (10+12) очками в 14 играх. 

Хинтц опередил Коннора Макдэвида, чей «Эдмонтон» уже завершил выступление в нынешнем розыгрыше. В активе канадца 20 (8+12) баллов в 12 играх. 

Среди игроков, чьи команды продолжают выступать в этом плей-офф, на втором месте Мэттью Ткачак («Флорида») с 17 (6+11) очками в 13 играх. 

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4 комментария

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Bartez1986
Очень сильно прибавил за последние два сезона, конечно
+11
-1
+10
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srs
Круче тройки из доминаторов Ткачак-Хинтц-Драйзайтль наверное только старина Павелски
+11
-2
+9
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Vankouver
Если Хинтц продолжит прогрессировать такими темпами, при условии, что большую часть карьеры проведет в Далласе, то сможет потеснить Йере Лехтинена с позиции главного финна в истории Далласа.
Кстати, за последние годы Старз стали таким же финским клубом, каким одно время были во времена Лехтинена после локаута 2005г.(сейчас - Хинтц, Хейсканен, Линделл, Хаканпя, Кивиранта; тогда - Лехтинен, Ю. Йокинен, Н. Капанен, Хагман, Нинима).
+9
-2
+7
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