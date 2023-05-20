Хинтц набрал 3 очка в 1-м матче с «Вегасом» и возглавил гонку бомбардиров плей-офф. У него 10+12 в 14 играх

Роопе Хинтц набрал 1+2 в 1-м матче с «Вегасом» и возглавил гонку бомбардиров плей-офф.

« » уступил «Голден Найтс» (3:4 ОТ) в первом матче финала Западной конференции Кубка Стэнли (0-1).

26-летний финн принял участие во всех 3 шайбах «Старс» и возглавил гонку бомбардиров текущего плей-офф с 22 (10+12) очками в 14 играх.

опередил , чей «Эдмонтон» уже завершил выступление в нынешнем розыгрыше. В активе канадца 20 (8+12) баллов в 12 играх.

Среди игроков, чьи команды продолжают выступать в этом плей-офф, на втором месте («Флорида») с 17 (6+11) очками в 13 играх.