Хинтц – 7-й игрок в истории «Далласа», забивший 3+ гола за матч в плей-офф

Роопе Хинтц сделал хет-трик и отдал передачу в игре плей-офф НХЛ с «Миннесотой» (7:3, 1-1).

Теперь на счету нападающего « » 5 (4+1) баллов в 2 матчах Кубка Стэнли-2023.

стал 7-м игроком в истории клуба с учетом достижений «Миннесоты Норт Старс», забившим не менее 3 голов в матче плей-офф.

Ранее это удалось (4 гола), (3 шайбы), Йоэлю Кивиранте (3), (3), Стиву Пэйну (3) и Бобу Бруку (3).