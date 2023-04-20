Хинтц – 7-й игрок в истории «Далласа», забивший 3+ гола за матч в плей-офф
Роопе Хинтц сделал хет-трик и отдал передачу в игре плей-офф НХЛ с «Миннесотой» (7:3, 1-1).
Теперь на счету нападающего «Далласа» 5 (4+1) баллов в 2 матчах Кубка Стэнли-2023.
Хинтц стал 7-м игроком в истории клуба с учетом достижений «Миннесоты Норт Старс», забившим не менее 3 голов в матче плей-офф.
Ранее это удалось Денису Гурьянову (4 гола), Дино Сиссарелли (3 шайбы), Йоэлю Кивиранте (3), Джо Павелски (3), Стиву Пэйну (3) и Бобу Бруку (3).
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