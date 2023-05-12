Форвард «Далласа» Хинтц делит с Драйзайтлем лидерство в гонке бомбардиров текущего плей-офф. У него 8+10 в 11 играх

Теги рейтинги Эдмонтон Даллас НХЛ Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Роопе Хинтц Мэттью Ткачак Хоккей

Форвард «Далласа» Роопе Хинтц догнал Леона Драйзайтля в гонке бомбардиров плей-офф.

Финский нападающий «Старс» набрал 3 (2+1) очка в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Сиэтлом» (5:2, 3-2). 

На счету 26-летнего игрока стало 18 (8+10) баллов в 11 играх в текущем плей-офф. 

Хинтц обогнал форвардов Коннора МакдэвидаЭдмонтон», 17 очков в 10 матчах, 5+12) и Мэттью Ткачака («Флорида», 16 в 11, 5+11) и разделил лидерство в гонке бомбардиров текущего розыгрыша с Леоном Драйзайтлем (18 в 10, 13+5). 

В ноябре прошлого года игрок подписал новый контракт с техасским клубом на 8 лет со средней зарплатой 8,45 миллиона долларов. Он вступит в силу в сезоне-2023/24.

2 комментария

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Комнатный олень
Адекватный контракт у него,есть будущее у звёзд!
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