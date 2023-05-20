Светлов о 62 очках Яшкина в сезоне: «КХЛ стала более плотной, уровень конкуренции подравнялся. Плюс раньше у нас было больше ярких звезд»

Теги СКА КХЛ Сергей Светлов Дмитрий Яшкин Хоккей

Сергей Светлов высказался о результативности Дмитрия Яшкина в минувшем сезоне.

– Призы лучшему снайперу, бомбардиру и «Золотую клюшку» самого ценного игрока сезона взял форвард СКА Яшкин. Ваш комментарий.

– Здесь весь комментарий – в цифрах голов и передач, они никогда не обманывают. Наверное, конкуренты у Яшкина были в борьбе за «Золотую клюшку». Может быть, как яркий командный лидер чуть лучше проявил себя Радулов, его клуб остановился в шаге от Кубка Гагарина. Разделил бы «Золотую клюшку» между этими двумя мастерами.

По цифрам же обратил внимание на показатель Яшкина – 62 очка, 40 шайб, 22 передачи. Это самый низкий показатель лучшего бомбардира в 15-летней истории КХЛ. И это при том, что нынешний чемпионат стал рекордным по количеству матчей – 68.

– О чем это говорит?

– Скорее всего, о том, что лига стала более плотной, уровень конкуренции подравнялся. Плюс раньше у нас было больше ярких звезд, лидеров, – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.

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