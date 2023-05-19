Александр Овечкин: «Яшкин восстановился после тяжелейшей травмы и показал, что он очень классный хоккеист»

Александр Овечкин высказался об игре Дмитрия Яшкина, названного самым ценным игроком КХЛ.

Капитан «Вашингтона» вручил приз форварду на церемонии закрытия 15-го сезона лиги.

– Вы сильно рады за ? Ваш друг, и вы его пригласили в свое время в . А теперь вручили ему призы со сцены.

– Я очень рад за Диму. Он восстановился после тяжелейшей травмы и показал, что он очень классный хоккеист. Доказал всем, что он – прирожденный снайпер, лучший бомбардир.

Собрал все призы, большой молодец. Дай бог, чтобы в следующем году продолжал играть в том же духе, – сказал .

Яшкин второй раз в карьере был признан лучшим игроком сезона КХЛ. В первый раз он получил «Золотую клюшку» в сезоне-2019/20, когда выступал за «Динамо».

Игрок пропустил большую часть сезона-2021/22, получив травму колена. Тогда он выступал в НХЛ за «Аризону».