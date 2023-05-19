Александр Овечкин: «Яшкин восстановился после тяжелейшей травмы и показал, что он очень классный хоккеист»

Теги СКА Александр Овечкин КХЛ Дмитрий Яшкин Матч ТВ Хоккей

Александр Овечкин высказался об игре Дмитрия Яшкина, названного самым ценным игроком КХЛ.

Капитан «Вашингтона» вручил приз форварду СКА на церемонии закрытия 15-го сезона лиги. 

– Вы сильно рады за Дмитрия Яшкина? Ваш друг, и вы его пригласили в свое время в КХЛ. А теперь вручили ему призы со сцены.

– Я очень рад за Диму. Он восстановился после тяжелейшей травмы и показал, что он очень классный хоккеист. Доказал всем, что он – прирожденный снайпер, лучший бомбардир.

Собрал все призы, большой молодец. Дай бог, чтобы в следующем году продолжал играть в том же духе, – сказал Овечкин

Яшкин второй раз в карьере был признан лучшим игроком сезона КХЛ. В первый раз он получил «Золотую клюшку» в сезоне-2019/20, когда выступал за «Динамо». 

Игрок пропустил большую часть сезона-2021/22, получив травму колена. Тогда он выступал в НХЛ за «Аризону».

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4 комментария

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Кеша
Яшкин хорош, конечно, для любой команды в КХЛ.
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Сергей Жарковский
Замечательный хоккеист, успехов ему, главное чтобы без травм!👍
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Валера Синюков
Ответ marshal .masha
А чего заокеанская карьеру уже окончена, так и не забив даже одной шайбы.) Будет в России шабашничать? СКА не на тех делала ставки, как и тот же факт Барс, гоняющийся за Яшей с пачкой денег в зубах
А с чего ты взял, что он не забросил не одной шайбы в НХЛ? Первую шайбу он забросил в 2013г за Сент-Луис Блюз.
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