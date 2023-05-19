Александр Овечкин: «Яшкин восстановился после тяжелейшей травмы и показал, что он очень классный хоккеист»
Александр Овечкин высказался об игре Дмитрия Яшкина, названного самым ценным игроком КХЛ.
Капитан «Вашингтона» вручил приз форварду СКА на церемонии закрытия 15-го сезона лиги.
– Вы сильно рады за Дмитрия Яшкина? Ваш друг, и вы его пригласили в свое время в КХЛ. А теперь вручили ему призы со сцены.
– Я очень рад за Диму. Он восстановился после тяжелейшей травмы и показал, что он очень классный хоккеист. Доказал всем, что он – прирожденный снайпер, лучший бомбардир.
Собрал все призы, большой молодец. Дай бог, чтобы в следующем году продолжал играть в том же духе, – сказал Овечкин.
Яшкин второй раз в карьере был признан лучшим игроком сезона КХЛ. В первый раз он получил «Золотую клюшку» в сезоне-2019/20, когда выступал за «Динамо».
Игрок пропустил большую часть сезона-2021/22, получив травму колена. Тогда он выступал в НХЛ за «Аризону».
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