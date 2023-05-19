Яшкин о подаренной Lada Niva Travel: «Как раз маме моей пытались найти машину, вот она и приехала»

Теги СКА светская хроника КХЛ Дмитрий Яшкин Матч ТВ Хоккей

Дмитрий Яшкин сообщил, что подарит машину Lada Niva Travel KHL своей маме.

18 мая на церемонии закрытия сезона Фонбет Чемпионата КХЛ Яшкин получил сертификат на автомобиль.

«Как раз маме моей пытались найти машину, вот она и приехала», – сказал Яшкин.

«Я думаю, она заслужила, потому что воспитала такого сына. Она будет ездить и радоваться, потому что такая машина появилась благодаря его достижениям», – добавила жена Яшкина Надия. 

Форвард СКА Яшкин стал самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ

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12 комментариев

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Ростов-на-Дону
Видно маме нужна была машина с ручкой!
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jemz
Будет одной рукой рулить,а другой утирать слезы счастья
+4
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Ростов-на-Дону
Ответ KSA1985
Если у них нет деревни, а у них её нет, по любому. Тогда смогут ли найти ей применение
ремонтировать будут
+3
0
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Михаил Опякин
Автомобиииииииль
+1
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Jeff Lebowski
Это точно - на такой машине мама теперь приехала.
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KSA1985
Если у них нет деревни, а у них её нет, по любому. Тогда смогут ли найти ей применение
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kimono Toster
мама станет рыболовом )
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BomBerman
Видимо не все гладко у него с мамой...
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Jeff Lebowski
Надия - это такая Надя?
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Jeff Lebowski
Думаю, вы правы, и есть такое имя тюркского происхождения. Она русская, судя по внешности и речи. Впрочем, как и сам Димон.
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Венер Кучербаев
Ответ Jeff Lebowski
Надия - это такая Надя?
скорее всего, это тюркское имя. у татар и башкир такое имя точно есть. скорее всего, есть и у казахов с киргизами.
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