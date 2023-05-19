Яшкин о подаренной Lada Niva Travel: «Как раз маме моей пытались найти машину, вот она и приехала»

Дмитрий Яшкин сообщил, что подарит машину Lada Niva Travel KHL своей маме.

18 мая на церемонии закрытия сезона Фонбет Чемпионата КХЛ Яшкин получил сертификат на автомобиль.

«Как раз маме моей пытались найти машину, вот она и приехала», – сказал Яшкин.

«Я думаю, она заслужила, потому что воспитала такого сына. Она будет ездить и радоваться, потому что такая машина появилась благодаря его достижениям», – добавила жена Яшкина Надия.

Форвард СКА Яшкин стал самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ