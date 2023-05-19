Григоренко о Федорове: «На тактические детали он иногда закрывает глаза. Старается каждого игрока поставить в комфортные условия»

Михаил Григоренко высказался о работе под руководством тренера ЦСКА Сергея Федорова.

– Второй год подряд вы выигрываете кубок, Сергей Федоров признан лучшим тренером. Что отличает его от остальных?

– Он очень спокойный и рассудительный тренер, думаю, что его фишка в том, что он для каждого игрока старается создать условия, при которых ты сможешь показывать свои лучшие качества. На тактические детали он иногда закрывает глаза, понимая, что каждому игроку нужно свое место на льду, свои партнеры и так далее.

Он старается каждого игрока в команде поставить в комфортные условия.

– Было впечатление, что в этом году после победы у вас не было таких ярких эмоций как в прошлом в году.

– В этом году мы сыграли в плей-офф 27 игр, было очень тяжело и морально, и физически, все очень устали. Когда все закончилось, все выдохнули, психологически все отпустили, поэтому эмоции нахлынули, а силы закончились в одно мгновение.

– Насколько для тебя важно звание самого ценного игрока плей-офф?

– Конечно, мне очень приятно его получить. Я думаю, что это самый ценный приз для меня даже как для хоккейного болельщика. Когда смотришь там НХЛ, то видишь, что этот приз вручается сразу после матча. Он очень-очень ценный для меня.

Конечно, многие ребята могли его получить, я рад, что его мне дали. Можно было выделить еще 5-6 человек из нашей команды, несколько человек из «Ак Барса», – сказал нападающий ЦСКА Григоренко.